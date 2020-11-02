أكاديمية الشعر تشارك بـ 23 إصداراً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وتعرض الأكاديمية في جناحها في القاعة رقم (3) عشرات الإصدارات، منها 23 إصداراً جديداً خاصاً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وهي إصدارات متخصصة في النقد والشعر والموروث الشعبي والأدب والتاريخ، ومن هذه العناوين: «معجم الغاف في دولة الإمارات» لمؤلفه سلطان العميمي، «أعلام الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة/‏‏‏ الجزء الثالث» لمؤلفه د. راشد أحمد المزروعي، «الأغنية الإماراتية نشأتها وتطورها مرحلة ما بعد التأسيس/‏‏‏ الجزء الثاني» لمؤلفه مؤيد الشيباني، «عجائبيات العرب» لمؤلفه د. عبد الملك مرتاض، «أبيات شعبية من مرويات الذاكرة النسائية في الإمارات» جمع وإعداد فاطمة الهاشمي، «الرمسة الإماراتية لمتحدثي اللغة الألمانية» إعداد حنان الفردان وعبد الله الكعبي وترجمة د.جابرييل لاندفير، «ديوان شعراء الإمارات في برنامج شاعر المليون»، «ديوان أمير الشعراء الموسم الثامن»، «ديوان ابن سليمان للشاعر سيف بن حمد الشامسي» و«ديوان العصري للشاعر راشد بن غانم العصري» جمع وإعداد وتحقيق سيف بن حمد الشامسي وحميد عبد الله الرئيسي، بالإضافة إلى كتابين للدكتور غسان الحسن، وهما «مختصر أوزان الشعر النبطي» و«مبادئ توزين القصيدة النبطية وعيوب الوزن»، وثلاثة كتب للمؤلف علي أحمد الكندي المرر، وهي «إتحاف الناس بشرح قصيدة ابن عديم في قبيلة بني ياس»، و«جزيرة أبوظبي تاريخ منذ القدم 1580_1966»، و«مختصر تاريخ الظفرة».

وإلى جانب تلك العناوين، تعرض الأكاديمية ثمانية عناوين لمجموعات شعرية، هي: «نجوم من تراب» للدكتور محمد حجو، «وديعة النسيان» لنذير الصميدعي، «ألمسُ الرّيح» لمصعب بيروتية، «صوت أسمر» لـ عبد المنعم الأمير، «قناديل الأمل» لصالح الهقيش الصخري، «ليل وحنين» لفاطمة الهاشمي، «حُداء» للشاذلي القرواشي، «لا أسميك أيها اليأس وقتاً» لإياد الحكمي.

وتحرص أكاديمية الشعر على أن تشارك في مختلف الفعاليات الثقافية والأدبية الكبرى في دولة الإمارات، وأن تسهم في تنشيط الحراك الثقافي المحلي والعربي.