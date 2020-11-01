مذكرة تفاهم بين مركز أبوظبي للغة العربية و«ألف للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ألف للتعليم» لاستهلال شراكة استراتيجية بين الجهتين، بهدف دعم تعليم اللغة العربية من خلال تطوير الموارد التقنية وجمع وتحليل البيانات وطرح مبادرات ومشاريع متنوعة لتعزيز مكانة اللغة العربية حول العالم. تم توقيع المذكرة بحضور د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب، وعائشة اليماحي، مستشارة لمجلس الإدارة في شركة ألف للتعليم، وذلك بمقر شركة ألف بمنطقة أبوظبي الإعلامية.

يأتي توقيع هذه المذكرة تزامناً مع الانطلاق الرسمي لأعمال مركز أبوظبي للغة العربية، والذي تأسس بقانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي، بهدف دعم اللغة العربية من خلال وضع الاستراتيجيات العامة لتطويرها والنهوض بها، وتحقيق ريادة اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، ودعم صناعة المحتوى الثقافي والمعرفي والترفيهي باللغة العربية، وتعزيز البحث العلمي باللغة العربية في شتى المجالات.

وتشمل أوجه التعاون المتفق عليها ضمن المذكرة توحيد الجهود والاستراتيجيات لدى مركز أبوظبي للغة العربية وشركة ألف للتعليم، بهدف تطوير موارد تقنية حديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها على حد سواء، بما يشمله ذلك من موارد تعليمية رقمية وتطبيقات ذكية وتفعيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وسيتم تطوير هذه الموارد ضمن منهجية علمية دقيقة، تستند إلى بيانات واقعية عن أثر وفاعلية المحتوى التعليمي العربي المتوفر ومستوى التجاوب معه من قبل المتعلمين. وتتضمن اتفاقية التعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية وألف للتعليم ترابط جهود البحث ومشاركة البيانات، حيث ستعمل ألف للتعليم، بما لديها من بنية تحتية معلوماتية فذة، على جمع البيانات حول المتعلمين على منصتها الرقمية، وتحليلها لاستقاء المعلومات والتعرف على الانطباعات التي يتم وضع مبادئ واستراتيجيات تطوير الموارد التعليمية على أساسها.

وفي هذه المناسبة، قال د. علي بن تميم: «يمثل تعليم اللغة العربية أحد أهم أوجه عمل مركز أبوظبي للغة العربية، وقد كرّسنا في سبيل ذلك عدداً من البرامج والمبادرات، منها برنامج تحديث طرق تعليم اللغة العربية وصندوق تنمية المواهب والمحتوى العربي، ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعتنا الأكيدة بأهمية تطوير المنظومة المعرفية العربية بشكل شامل، وعلى نحو يتناسب مع طموح ومقدرات العالم العربي».

وأضاف: «سنعمل بشكل وثيق مع شركة ألف للتعليم على إحداث نقلة نوعية في أساليب وموارد وتقنيات تعليم اللغة، وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على جديتنا في هذا النهج». ومن جانبه، ثمّن جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم» ما لمسه من عزم لمركز أبوظبي للغة العربية على الارتقاء بمكانة اللغة العربية في شتى المجالات، وقال: «في إطار سعينا المستمر لتوسيع نطاق عملياتنا وترجمة خططنا الاستراتيجية، نعمل في شركة ألف للتعليم على تنمية شراكاتنا. ونحن سعداء اليوم بالإعلان عن عقد شراكة استراتيجية مع مركز أبوظبي للغة العربية. سيتيح هذا التعاون بين شركة ألف للتعليم ومركز أبوظبي للغة العربية فرصة استكشاف الخدمات والإمكانات المشتركة بيننا، بحيث نلبي المتطلبات اللازمة لإحداث علامة فارقة في مجال تعلم اللغة العربية على المستويين الإقليمي والعالمي».

ويعمل مركز أبوظبي للغة العربية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة للنهوض باللغة العربية، من خلال عدد من البرامج تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة المحتوى، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، وضمن أسس موضوعية ومقاربات علمية حديثة.