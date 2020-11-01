ناشرون: قطاع النشر يواجه تحديات كبيرة

محمد عبد السميع (الشارقة)

نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، صباح أمس، مؤتمر الناشرين العاشر بمشاركة 317 ناشراً و33 متحدثاً، لمناقشة أثر كورونا على واقع صناعة النشر.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: نفتح اليوم صفحة جديدة من مؤتمرِ الناشرين في دورته العاشرة، لنؤكد أنَّ صناعة النشرِ بقدرِ ما هي صناعة إبداعية تَخدم الواقع الثقافي، فإنها صناعة تحتاج إلى خطط ومعايير للنهوض بواقعها.

نجدد الالتزام برؤية وتوجهات مشروع الشارقة الثقافيّ الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأضاف: هذهِ الدورة الاستثنائية من معرض الشارقة الدولي للكتاب ننظر إليها بِكونها بداية نموذج مستقبليّ جديد لمعارض الكتب حول العالم، حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، إن شاء الله.

وقالت بيرميندر مان، الرئيسة التنفيذية لشركة بونير بوكس- المملكة المتحدة: بينما كنا جالسين في منازلنا، شهدنا ازدهاراً في البيع الإلكتروني للكتب، والكتب الصوتية، والكتب الإلكترونية، وهذا ما دفعنا لتطوير وجودنا على شبكة الإنترنت. ويجب على الناشرين تحويل هذه الجائحة والتغلب عليها والاستفادة منها، بنشر الثقافة ونقلها حول العالم، وأن نعمل بجهد ومثابرة على نشر الكتب المفيدة وخاصة الكتب العلمية والتي تهتم بالطبيعة والبيئة، ونسعى للتكيف والعيش في ظل هذه الظروف ومنح الأمل للجميع.

وأضاف الناشر نيكولاس روش: علينا أن نعمل ونحدد خطتنا الجديدة لعام 2021، وخاصة أننا نعلم جميعاً ًحجم تأثر مبيعات الكتب بجائحة كورونا، وهذا جعلنا جميعاً نفكر أنه لابد أن يكون لدينا خطط في مواجهة الأزمات في المستقبل.

وقالت الناشرة ليزا ميلتن: يجب علينا كناشرين استغلال التكنولوجيا الحديثة، في ظل هذه الأزمة الراهنة، لنشر وبيع الكتب وتحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، حتى تستطيع دور النشر أن تستمر في المنافسة، وتستطيع أن تجعل من هذه التحديات وسيلة جيدة للاستمرار.

وأضاف الناشر المصري شريف بكر: جميع الناشرين الآن لديهم فرصة لإيجاد أفضل ما لديهم من الكتب وعرضها إلكترونياً للقراءة، خاصة مع اتجاه الشباب إلى الوسائل الإلكترونية والمسموعة والمقروءة على وسائل منصات بيع الكتب بكل أنواعها.