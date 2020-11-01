«أبوظبي للفنون» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون أمس حفل إطلاق رسمي لموقعها الإلكتروني بحلته الجديدة ومعرضها الافتراضي، بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ودبلوماسيين وشركاء استراتيجيين وشخصيات إعلامية، وجاء إطلاق المنصة الرقمية ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة التي تدعم الفنون بكافة أنواعها، وتعزز دور مساهمة الفن والثقافة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء: إن المؤسسة وصلت منذ انطلاقها إلى العديد من الإنجازات والنجاحات، تحققت وفق أطر ومنهجية واضحة المعالم تمثلت في تحقيق التبادل الثقافي بين مختلف الجنسيات والدول؛ وإن هذا المعرض يجمع ثقافات متعددة تتيح فرصة للتحاور والتبادل الفني والثقافي والمعرفي بين الدول.

كما توجه الدكتور حامد السويدي بالشكر لجميع الحضور، الذين كان لهم دور في إنجاح هذا الحفل والشخصيات التي ساهمت في تحقيق إنجازات المؤسسة، كما أثنى على العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين.