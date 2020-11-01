«اتصالات لكتاب الطفل» تعلن الفائزين الخميس المقبل

أبوظبي (وام)

تعلن جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات»، أسماء الفائزين بنسختها الـ 12 في حفل رسمي تنظمه «عن بُعد» مساء يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري.

وكان المجلس أعلن ترشح 13 كاتباً من 7 دول عربية و11 دار نشر للفوز بالجائزة، من أصل 221 طلب مشاركة وصلت إليها من 22 دولة عربية وأجنبية، وبلغت أعداد المشاركات الخاصة بفئة كتاب العام للطفل 119 مشاركة، فيما حققت فئة كتاب العام لليافعين 40 مشاركة، بينما تقدم لفئة الكتاب الصامت 12 مشاركة، في حين وصل إجمالي المشاركات المتأهلة إلى 171 طلباً من 93 ناشراً و174 كاتباً، وبلغ عدد رسامي كتب الأطفال 158 رساماً، فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء الشروط الخاصة. ورصدت الجائزة لفئاتها مليوناً و200 ألف درهم، منها 300 ألف درهم لفئة «كتاب العام للطفل» يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، ويحصل الفائز بفئة «كتاب العام لليافعين» على جائزة قدرها 200 ألف درهم توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، فيما ينال الفائز على صعيد فئة «أفضل نص» جائزة قدرها 100 ألف درهم وفئة «أفضل رسوم» 100 ألف درهم.

ويحصل الفائز بفئة «أفضل إخراج» على جائزة قدرها 100 ألف درهم وفئة «الكتاب الصامت» 100 ألف درهم، إلى جانب تخصيص الجائزة 300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل، بهدف بناء قدرات الشباب العربي في الكتابة والرسم ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة.



