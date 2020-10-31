الجيلالي الغرباوي.. مدارج الألوان والأشكال

محمد نجيم (الرباط)

عاش الفنان التشكيلي المغربي الراحل الجيلالي الغرباوي (1930-1971) حياة قصيرة يلفها الكثير من الغموض والتراجيديا. شأنه في ذلك شأن الكثير من المبدعين وعباقرة الأدب والفن، إنه فنّان كبير وأحد المؤسسين للفن التشكيلي في المغرب، ترك بصمته القوية في هذا المشهد بألوان وخطوط وتقنيات مبتكرة، وعُدّت ثورية وغير مسبوقة في المغرب والعالم العربي. وإن كانت أغلب لوحاته خرجت إلى الوجود في مُغتربه بالديار الفرنسية، فإنها لوحات تنهل من عمق الألوان المغربية المُشرقة، ولو بتعبيرات تجريدية تستلهم الحركة وإيقاع اللون في فضاء اللوحة، مُؤسساً بذلك بداية التجريدية في التشكيل المغربي، فنجد في أعمال هذا الفنان، الذي يحتفي به متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، من خلال عرض مجموعة من أعماله الفنية التي استقدمت من متاحف ومجموعات عالمية خاصة لتعرض في معرض تحت عنوان «الغرباوي: الجذور السامقات» ويستمر إلى غاية 8 فبراير 2021.

وأعمال الفنان ورائد الحداثة التشكيلية المغربية الجيلالي الغرباوي تعتمد على الحركة بتقنيات وأشكال كان هو السباق إليها، ليخلّف في اللوحة إشارات رمزية تأخذ المتلقي إلى مدارج الألوان والأشكال، وتخلق في داخله ذلك التوازن النفسي الذي يمنحه الإبداع بشتى أشكاله وأصنافه، لوحات تستدعي حركة الخطوط والعفوية المثقلة بتعابير موسيقا الحركة وقوة الخيال.

إنها أعمال تشكل انعطافة كبيرة في مدونة التشكيل المغربي والعربي، فمتلقّي أعمال الغرباوي ينبهر بالصيغة الجمالية التي يشتغل بها، وهو لا يستعمل إلا الخطوط التي تحمل الرموز وكثافة اللون، لتكشف عن قلقه الداخلي وروحه المتمردة، فخطاب الغرباوي البصري يحث على التأمل، ويسعى لمنح المتلقي لحظة من الجمال الخالد، من خلال ألوان قوية وحرية الحركة وعشوائيتها. إن الفنان أحمد الغرباوي وصديقه الفنان الشرقاوي، كما قال مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر الفنان مهدي قطبي، هما أعظم فنانين مغربيين، وهما اللذان أضفيا حداثة على إرث استثنائي من الألوان والإيحاءات. ودون شك، كان لاحتكاكه بالمدارس والاتجاهات الأوروبية، لسنوات طويلة من حياته الفنية، الأثر البالغ في بلورة أسلوبه، وتشكيل النظرة الجمالية التي ميزت أعماله بشاعرية مغرقة في الغنائية والرومانسية.