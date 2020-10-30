مؤتمر الناشرين ينطلق غداً

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 317 ناشراً، و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق غداً (الأحد)، الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر على هامش فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام من 4 حتى 14 نوفمبر.

ويناقش المؤتمر على امتداد ثماني جلسات حوارية أبرز القضايا والتحديات التي تواجه صناعة النشر في الوطن العربي والعالم في ظلّ تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيتم نقل وقائع المؤتمر وفعالياته عبر موقع التواصل المرئي «زووم»، حيث يتسنى للراغبين بالحضور ومتابعة الحدث زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/37NWOSH

ويشهد الحدث في يومه الأول كلمة افتتاحية يلقيها أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، يعقبها برنامج فعاليات يقوده نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث سيتم عقد جلسة بعنوان «نظرة على واقع صناعة النشر في العالم: النمو في ظل أزمة كورونا»، تناقش سبل مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، فيما تتمحور الجلسة الحوارية الثانية حول سبل تكيف صناعة النشر مع متطلبات المستقبل ودور الفعاليات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء في العالم.

ويبحث المؤتمر في جلسته الأخيرة التي تحمل عنوان «البحث عن جمهور جديد للكتب المترجمة»، آلية الوصول إلى قرّاء جدد للإصدارات المترجمة، تليها جلسة تعرّف بآلية المشاركة في منحة الترجمة التي يخصصها معرض الشارقة الدولي للكتاب للمشاركين في المؤتمر، والبالغ قدرها 300 ألف دولار أميركي.