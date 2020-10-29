«الثقافة والسياحة» تحتفي بدور «الفن التشكيلي في التبادل الثقافي»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانة العاصمة كملتقى لمختلف الثقافات، نظّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعالية احتفائية افتراضية بعنوان «الفن التشكيلي والتبادل الثقافي»، بالتعاون مع السفارة الإسبانية في دولة الإمارات والمعهد الثقافي الإيطالي بأبوظبي.

وجمعت هذه الفعالية، التي استمرت على مدار 4 أيام من 25 ولغاية 28 أكتوبر 2020، عدداً من الفنانين المختصين برسم كتب الأطفال من الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، من ضمنهم الفنانة الإيطالية ماريا سولي ماكيا، والفنان الإسباني أدولفو سيرا، والفنانتين الإماراتيتين وفاء إبراهيم وأسماء إبراهيم.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تحتم علينا العمل بجد أكثر لدعم الفنانين المحليين، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والثقافية، وهذه الفعالية هي بمثابة ثمرة تعاون بين قطاع دار الكتب والسفارة الإسبانية والمعهد الثقافي الإيطالي، وسنعمل في المستقبل على تنظيم المزيد من الفعّاليات التي تمنح الفنانين منصة لعرض أعمالهم ومواهبهم الإبداعية أمام الجمهور».

وبدوره، قال خايمي إيغليسياس سانشيز سيرفيرا نائب سفير إسبانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسرنا في السفارة الإسبانية أن نكون جزءاً من هذا الحدث الفني المميز، والذي يمثل تعاوناً ثلاثياً يجمعنا بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والمعهد الثقافي الإيطالي. كما أنّه مكننا من الاستفادة في تبادل المعرفة والخبرات، وبخاصة في مجال الفنون التشكيلية التي تشكل منصة مثلى للتعرف على الثقافات».

وقالت إيدا زيليو غراندي مديرة المعهد الثقافي الإيطالي بأبوظبي، التابع للسفارة الإيطالية في دولة الإمارات: «يتشرّف المعهد الثقافي الإيطالي بأبوظبي بالمساهمة في هذا الحدث، الذي شهد تعاوناً بين فنانين إيطاليين وإماراتيين وإسبان لتشجيع التبادل الثقافي عبر مختلف القارات. نتقدّم بالشكر لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والسفارة الإسبانية على هذه الفرصة المميزة، ونتطلّع إلى المزيد من الفرص في المستقبل لتعزيز سبل التعاون الثقافي على مختلف الصعد».