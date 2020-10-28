فن أبوظبي يعلن تفاصيل برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فن أبوظبي اليوم التفاصيل حول برنامج «آفاق: الفنانين الناشئين»، والذي يشكّل كل عام منصة لعرض أعمال تكليفية جديدة لفنانين إماراتيين ناشئين، وتقام النسخة الحالية تحت إشراف القيّمة مايا الخليل، التي اختارت تكليف كل من هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي لعرض أعمالهن الفنية في البرنامج، الذي سيستكشف خلال نسخته هذا العام موضوع الذاكرة، ويمكن مشاهدة الأعمال الفنية من خلال صفحة موقع فن أبوظبي على الإنترنت طوال أيام المعرض، أو في منارة السعديات، حيث سيتم عرضها من 19 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «يمثل برنامج (آفاق: الفنانين الناشئين) منصة لتمكين الفنانين الشباب أصحاب المواهب الاستثنائية من أنحاء الإمارات العربية المتحدة من تنفيذ مشاريع جديدة وطموحة وعرضها على جمهور واسع، ويأتي دعمنا لبيئة الفن المحلي كجزء من مهمتنا في معرض فن أبوظبي، ويشكل هذا المشروع بالذات إحدى مبادراتنا الأساسية في هذا الصدد».

وبدورها، قالت مايا الخليل، القيّمة على البرنامج: «أعمل هذا العام في البرنامج مع ثلاث فنانات موهوبات للغاية؛ هنّ هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي، معاً، يمكن لنا أن ندرك الواقع الحالي المتغير لعالم الفن، حيث ستبحث الفنانات الثلاث، كل منهن عبر حسّها الإبداعي المختلف، عن كيفية تقديم تجارب فنية تحاكي ذاكرة المجتمع المحلي».

ويعود معرض فن أبوظبي في نسخته الثانية عشرة، المُقامة خلال الفترة 19 - 26 نوفمبر، عبر منصّة افتراضية، حيث تتخلله سلسلة من العروض بمشاركة مجموعة واسعة من الفنانين من أنحاء العالم ضمن عدد من المعارض وأقسام صالات العرض، والتي تشمل «نظرة إلى الغد»، برعاية سيمون نجامي؛ و«مادي-واقعي» تحت إشراف القيّم الفني سونغ وو كيم؛ وقسم «الهند اليوم»، برعاية أشوين ثاداني؛ بالإضافة إلى قسم «صورة من الذاكرة» تحت إشراف القيّمة ندى رضا؛ كما ستستضيف النسخة الرقمية من فن أبوظبي برنامجاً عاماً لفنون الأداء بعنوان: «على المنصة» تحت إشراف روز ليجون. وستتوفر سلسلة حوارات فن أبوظبي عبر الإنترنت، وهي عبارة عن سلسلة من الحوارات الثقافية بمشاركة شخصيات رائدة في عالم الفن.

وتنطلق النسخة القادمة من المعرض من الخميس 19 نوفمبر إلى الخميس 26 نوفمبر 2020.