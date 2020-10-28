معهد الشارقة للتراث يطلق كتاب تاريخ خورفكان

احتفى معهد الشارقة للتراث في المنطقة التراثية في خورفكان، بمناسبة صدور وإطلاق كتاب «تاريخ مدينة خورفكان.. الاجتماعي والاقتصادي خلال النصف الثاني من القرن العشرين» لمؤلفه الدكتور عبد الله المغني.

ترأس الجلسة الاحتفائية الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بحضور الدكتور راشد عرب رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وفاطمة المغني الباحثة في التراث، وخالد الشحي مدير مكتب المعهد في خورفكان، والدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم إنه تم اعتماد إطلاق كتاب تاريخ خورفكان للدكتور عبد الله المغني في المنطقة التراثية بخورفكان، بما يسهم في إنجاحها وإبرازها، وكل الشكر والتقدير للباحث المجتهد الدكتور عبدالله المغني الذي قدم لنا مادة دسمة للقراءة والمعرفة.

من جانبه أوضح المؤلف الدكتور عبدالله المغني أن فكرة تأليف هذا الكتاب بدأت في العام 2017.. مشيرا إلى أنه اتخذ منهجاً تميز بالرجوع إلى المصادر الأصلية وبعض المراجع التي سبق وتناولت أجزاء من هذا الموضوع، إلى جانب الاستعانة بالوثائق الخاصة ببعض الأهالي والصور المحفوظة لدى بعض من عاشوا تلك المرحلة وحاولوا توثيق جزء منها بما لديهم من وسائل وإمكانات تقنية متواضعة.

ويتكون الكتاب الصادر عن معهد الشارقة للتراث من عشرة فصول، تتناول مختلف جوانب التاريخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمدينة خلال الفترة المدروسة، ويسرد المؤلف قصة اهتمامه بهذا الموضوع.



