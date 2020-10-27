«الناشرين» تدعو صنّاع الكتاب للقاء نظرائهم الإماراتيين

الشارقة (الاتحاد)

وجهت جمعية الناشرين الإماراتيين دعوة لصنّاع الكتاب والعاملين في قطاع النشر من جميع أنحاء العالم إلى لقاء نظرائهم الإماراتيين خلال فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، وذلك في إطار مشروعها «التق الناشر الإماراتي» الذي أطلقته العام الماضي، بهدف توفير منصة لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون حول مشاريع ترجمة أو إبرام اتفاقيات حقوق البيع والشراء.

ويتيح مشروع «التقِ الناشر الإماراتي» الفرصة أمام المشاركين لعقد اجتماعات (فردية/‏‏‏ثنائية) مع أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين البالغ عددهم 185 ناشراً أو مناقشة فرص الشراكة معهم عبر جلسات افتراضية، يتم تحديدها مسبقاً.

وحول أهداف المشروع، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يهدف المشروع إلى توفير منصةٍ استراتيجيةٍ لأعضاء الجمعية للتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص توسيع أعمالهم إقليمياً ودولياً، وترجمة كتبهم العربية إلى لغات عالمية، كما يوفر المشروع فرصةً متميزةً لتمكين المشاركين فيه من استطلاع إمكانية عقد شراكات أعمال والمشاركة في معارض الكتاب المحلية والإقليمية والدولية وغيرها من الفعاليات الثقافية البارزة».