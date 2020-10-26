«الخط الفاصل».. رواية الحب والحرب

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

بمضامين اجتماعية وإنسانية، وعبر صور فنّية في قالب سردي لا يخلو من الإسقاطات السياسية، أصدرت الكاتبة والإعلامية اللبنانية منال الربيعي روايتها الجديدة «الخط الفاصل» عن «دار أبعاد» في بيروت، وهي محاكاة بين الحب والحرب، ضمن قصة حب اختبرت الكثير من الآلام والأوجاع، تماماً مثلما عانى الوطن الجريح لبنان في سبعينيات القرن الماضي، عندما اندلعت شرارة الحرب الطائفية المقيتة التي ما زالت تترك ندوباً في الذاكرة الجمعية، وأطلت من خلالها بسردية عالية على المشهد الاجتماعي والسياسي، تقرأ في الكثير من الأعماق والجوانب، تحلل وتفصّل وتفضح خبايا وخفايا وخلفيات الاحتراب والتقتيل، ولتقطع ساحة الوغى، التي أكلت الأرواح والقلوب، وتثبت أن الحرب تنتهي -وإن طالت- ولكن الحبّ لا ينتهي، وأن الحياة تستمر رغم عبث الموت وجنون الاصطفاف والتباعد بدافع اعتبارات عقيدية أو تحزبية، ولكن يبقى التساؤل الجوهري المطروح في مساحات العمل: هل يمكن لتلك الحياة أن تكون متينة؟

تأثير الأدب الرفيع

ترى صاحبة رواية «حتى آخر العشق» أن الكتابة في زمن الحرب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكاتب، لأنها يمكن أن تعدّل المزاج العام أو بالأحرى توجهه، لأن تأثير الأدب الرفيع، وخاصة في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح مهماً ومؤثراً في صياغة الثقافة الجماهيرية، وكذلك الكتابة عن العشق والهوى في ظل الراهن، وهو ما بدا واضحاً في روايتها «الخط الفاصل» التي تنبذ من خلالها متاهات الحروب والتعصب للهوية والأنا. وعن عملها تقول منال الربيعي: هذه الرواية التي تحمل الكثير من الخصوصيات والمقاربات، هي بمثابة خلاصة وعصارة تجربة عملية، لم يكن من السهل أن أختار الكتابة في العشق والغرام، وعالمنا العربي يئن الآن تحت وطأة الأزمات الكبيرة والضغوط والتحديات، ومن هنا كان لهذه الرواية أن تحظى بأصداء إيجابية، كونها شكّلت فسحة جميلة يتنفسها القارئ في خضم الأزمات الكثيرة، وخاصة أن العشق لا يمكن له أن ينتهي، ولكن يمكنه في ذات الوقت أن يفتح مجالاً وفضاءات أوسع للكاتب.