«نيويورك أبوظبي» تفتح باب المشاركة في جائزة «كريستو وجان-كلود 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب المشاركة في النسخة التاسعة من جائزة «كريستو وجان-كلود» لعام 2021 حتى 4 فبراير من العام المقبل، وذلك برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

وتعد الجائزة منصة مهمة تمثل نقطة انطلاق للفنانين الشباب في جميع أنحاء الدولة، حيث تسعى لرعاية المواهب الفنية في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار وتقديم أعمال فنية جديدة ومبدعة للجمهور، حيث تكرم سنوياً عملاً فنياً طموحاً مستلهماً من روح أعمال الفنانين العالميين الراحلين كريستو وجان كلود، ليتم عرضه في أماكن عامة ليستمتع به الجمهور.

وتستقبل الجائزة جميع الممارسين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الفئات، سواء من الطلاب الجامعيين أو حديثي التخرج، الذين نالوا شهاداتهم الأكاديمية خلال السنوات الخمس الماضية، كما ترحب بطلبات التقديم من كافة الوسائط الفنية مثل التصوير، والنحت، والتركيبات، وفن الأرض، والفيديو. وسيحظى الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال مجسمه الفنّي، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف دولار مُقدمة شخصياً من قبل فريق كريستو، لتمويل المشاريع الفنية المستقبلية للفنان الفائز بالمسابقة والدراسة واكتساب الخبرة العملية.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع الفائز في حرم جامعة نيويورك أبوظبي في شهر نوفمبر من عام 2021، ليجول بعدها على عدة مواقع أخرى.

وقالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة «كريستو وجان-كلود»: «سعدنا بالإعلان عن فتح باب التقديم لجائزة كريستو وجان-كلود هذا العام، وندعو الجميع لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، نحن اليوم بحاجة للرؤية الإبداعية والفن والجمال والمشاركة الفكرية أكثر من أي وقت مضى، ومن الممكن أن توفر مثل هذه الجوائز الفنية الحافز لنبدع ونبتكر».

وأضافت دوهرتي: «نحن حريصون على الترحيب بشكل خاص بالفنانين الذين لازالوا في بداية مسيرتهم الفنية والمهنية، للمشاركة في النسخة التاسعة من جائزة كريستو وجان-كلود، وندعوهم للتواصل في حال رغبوا في معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن المسابقة».

ومن جانبها، قالت مايا أليسون رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن لجائزة كريستو وجان-كلود مكانة خاصة في قلب الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فهي تمثل التزام الجامعة بتشجيع ودعم المواهب الفنية المستقبلية في دولة الإمارات، كما تعد هذه الجائزة، بالنسبة للفنانين الفائزين، بمثابة الحد الفاصل بين وقت التدريب والعمل لتصبح فناناً، والوقت الذي تصبح فيه فناناً ممارساً».

والجدير بالذكر، أن جائزة «كريستو وجان-كلود» التي تأسست عام 2012، صممت بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة في الدولة، وتوفير منصة بارزة للفنانين البصريين ودعم مسيرة الفنان الفائز في الحياة العملية من مرحلة المفهوم إلى العرض.