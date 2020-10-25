«الشارقة للكتاب» يدعو زواره لحجز أوقات زيارتهم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور من مختلف الفئات العمرية لزيارة الناشرين المشاركين في فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحضور فعالياته المصاحبة التي تقام هذا العام (عن بعد) خلال الفترة خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل.

ويقام المعرض هذا العام في دورة استثنائية، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، يستضيف خلالها ناشرين من مختلف بلدان العالم على أرض مركز إكسبو الشارقة، ضمن سلسلة إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الزوار والمشاركين في الحدث.

ويتاح أمام الزوار الراغبين بزيارته والتعرّف على دور النشر المشاركة، الدخول إلى موقع الهيئة التالي: registration.sibf.com لتعبئة البيانات الخاصة، واختيار الأوقات المناسبة للزيارة، حيث كانت الهيئة قد أعلنت عن تخصيص أربعة أوقات مختلفة أمام الزوّار، سيحددها سوار ملوّن يمنح لكل زائر خلال تواجده في المعرض، بهدف تنظيم آلية الزيارات، انسجاماً مع سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسيكون الراغبون بزيارة المعرض أمام فرصة الاختيار بين الأوقات التالية: الفترة الأولى من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 1 ظهراً وحتى 4 عصراً، أما الفترة الثالثة فهي من الساعة 4 عصراً وحتى 7 مساءً، فيما ستكون الفترة الرابعة من الساعة 7 مساءً وحتى 10 ليلاً.

وللراغبين بحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية المصاحبة التي ينظمها المعرض هذا العام (عن بعد)، أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل من خلال «منصة الشارقة تقرأ» التي تم إطلاقها لتستضيف جميع الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة (عن بُعد)، عبر الرابط sharjahreads.com وتعبئة البيانات المطلوبة وحجز المواعيد للاستفادة مما يقدمه الحدث من جلسـات وندوات تستضيف نخبة من الأدبـــاء والمبدعين العرب والعـالميين.