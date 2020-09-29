«الشارقة للآثار» تستعرض طرق ترميم اللوحات الزيتية الأثرية

نظمت هيئة الشارقة للآثار، مساء أمس، محاضرة عبر تطبيق «زوم» بعنوان «المنهجية العلمية لترميم وكشف تزوير اللوحات الزيتية الأثرية» قدمها الباحث والمحاضر السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان في السعودية الدكتور

محمود سيد قرني

وتأتي الفعالية -التي شارك فيها أكثر من 200 شخص من المُهتمين بالحفاظ على التراث وترميم اللوحات الفنية من كل دول العالم- في إطار جهود الهيئة في نشر الوعي بالمقتنيات الأثرية واللوحات بين فئات المجتمع والمختصين بالمجال.

وتناولت المحاضرة أهم مكونات اللوحات الزيتية الأثرية وأبرز مظاهر التلف والعوامل المسببة لها، وأنسب المواد والطرق المستخدمة في ترميم اللوحات الزيتية الأثرية، والطرق التقليدية والحديثة المستخدمة في كشف تزوير اللوحات الزيتية الأثرية، إلى جانب طرح المنهجية العلمية لترميم وكشف تزوير اللوحات الزيتية الأثرية وميكانيكية تلف هذا النوع من اللوحات، والعوامل المؤثرة في ذلك، للوصول لأنسب طرق الترميم والصيانة.

إلى ذلك أعلنت هيئة الشارقة للآثار عن تنظيمها محاضرة متخصصة أخرى «عن بعد» في الخامس من أكتوبر المقبل حول تاريخ المصائد الحجرية باستخدام التقنية المستحدثة في التألق الضوئي لسطح الحجر عبر تطبيق «زوم».