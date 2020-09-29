«محمد بن راشد للمعرفة» تبحث التعاون مع جهات معرفية وإعلامية مصرية

بحث وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التعاون مع جهات معرفية وإعلامية مصرية خلال زيارته جمهورية مصر العربية الشقيقة التي عقد أثناءها سلسلة من اللقاءات المشتركة مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية بنشر المعرفة انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات بناءة لنشر المعرفة وتوسيع نطاقات مبادراتها لتشمل دولاً عربية.

وترأس الوفد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وشملت اللقاءات كلاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والإذاعة المصرية واتحادي الناشرين والموزعين العرب.

وأكد جمال بن حويرب أن المعرفة هي ثروة الأمم وكنزها الذي يجب على كل فرع ومجال حياتي وعملي أن يضعه نصب عينيه ويقدمه على جميع أولوياته.. مضيفاً أن في جعبة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الكثير من المبادرات، ومن هنا فإن للشراكات والتحالفات الاستراتيجية دوراً رئيساً في تحقيق أهدافنا، فالعمل المشترك هو السبيل لدعم المعرفة والوصول إلى التطور المنشود.

وأكد ابن حويرب أهمية المؤسسات والجهات الرسمية المصرية الشقيقة في خدمة المعرفة، وأن التاريخ يشهد لهذا البلد العريق من خلال أدواره المشرفة في خدمة الأمة العربية حيث قدمت مصر عدداً من الوجوه المعرفية والعلمية التي يعتز كل العرب بهم وبإنجازاتهم التي خدمت البشرية جمعاء.

وتفصيلاً زار وفد المؤسسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكان في استقباله رئيس المجلس كرم جبر ووكيل المجلس صالح الصالحي وأعضاء المجلس الدكتورة منى الحديدي ونشأت الديهي ورانيا هاشم والأمين العام المستشار أحمد عبدالعزيز.

وعرض وفد المؤسسة فيديو تعريفياً حول البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تتبناها المؤسسة والمبادرات التي تقوم بإطلاقها إقليمياً ودولياً للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ومواجهة نسب الأمية المتزايدة وما يترتب عليها من آثار خطيرة، ومن أهم هذه المبادرات قمة المعرفة وبرنامج دبي الدولي للكتابة وتحدي الأمية ومتحف نوبل وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتمت مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التي تدعمها المؤسسة وإمكانية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل الشق الإعلامي لهذه البرامج والتي تم الاتفاق على بعضها بالفعل مع كبريات المؤسسات العلمية المصرية مثل جامعة القاهرة.

وتم الاتفاق مع المجلس على وضع برنامج لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج النهوض المعرفي والعلمي من خلال المنصات التي يعملون فيها وستقوم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتحديد الجدول الزمني للبرنامج والموضوعات المقترحة.

كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس في اليوم العالمي للغة العربية والموافق لـ18 ديسمبر القادم والإشراف على المسابقة التي تعقد لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين في مجال الإعلام وتشكيل لجنة الاختيار برئاسة الدكتورة منى الحديدي، إضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منحة الإعلام العربية التي تقدمها مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مع الجامعة الأميركية بدبي ويشرف المجلس الأعلى للإعلام على اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة.

كما تم الاتفاق على الاستعانة بمؤشر المعرفة العالمي الذي تصدره المؤسسة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحاكاته بمؤشر معرفة مصري يوضح تقدم مصر 17 مركزاً في مجال المعرفة العالمي، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الفترة القادمة لتفعيل كل هذه المبادرات المهمة.

واستعرض جمال بن حويرب في لقائه مع محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب أوضاع النشر العربي والتحديات التي تواجه الناشرين وخاصة في ظل جائحة «كوفيد 19» وبحث أوجه التعاون المشترك لضمان عدم ضعف أو توقُّف نشر المعرفة في الوطن العربي ولتعزيز دور الكتاب بين الشباب.

كما التقى أيضاً مع محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بحضور الدكتورة لمياء محمود رئيسة شبكة ومحطات «صوت العرب» وبحثوا خلال اللقاء تطوير وتعزيز التعاون المشترك ومواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات في دعم مبادرة «بالعربي» للاحتفاء باللغة العربية من خلال بث برامج إذاعية تعزز العربية في أوساط المجتمع.

ومن جهة أخرى عقد وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اجتماعاً مع صحيفة «المصري اليوم» التقى خلاله جمال بن حويرب الأستاذ عبداللطيف المناوي العضو المنتدب رئيس تحرير «المصري اليوم».

وتم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة الفئات المستهدفة بمبادرات المؤسسة المعرفية باعتبار المجتمع المصري الشقيق واحداً من المجتمعات التي تستهدفها مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سواء المبادرات المعرفية المتعلقة بتحدي الأمية أو قمة المعرفة أو الورش والدورات التدريبية المرتبطة ببرنامج دبي الدولي للكتابة وغيرها من المبادرات الرائدة الأخرى.

اتفاقية تعاون مع «اتحاد الموزعين العرب»

ووقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واتحاد الموزعين العرب في مصر اتفاقية تعاون مشترك بخصوص مشروع إعادة طباعة كتب التراث والنشر المشترك بين الجهتين وتوزيع كافة مطبوعات وإصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بما فيها المجلات والإصدارات والكتب بحيث تكون دار المعارف هي الموزع الحصري لإصدارات المؤسسة في مصر وشمال أفريقيا.

وقع الاتفاقية جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد راشد آل مكتوم للمعرفة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الموزعين العرب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الآفاق المستقبلية لتوزيع ونشر الكتاب العربي والتحديات التي تقف حائلاً أمامه خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب مرض كورونا وسبل تطوير تكنولوجيات التوزيع الذكية والرقمية للإصدارات العربية.

وقال جمال بن حويرب إن هذه الاتفاقية مع دار المعارف تأتي لتوطيد أواصر التعاون مع واحدة من أعرق دور النشر العربية والتي حجزت لنفسها مكانة مرموقة في خدمة المعرفة ونشر الكتب القيمة التي استفاد منها الباحثون والأكاديميون وتألقت بها المكتبة العربية.

وأضاف ابن حويرب: نسعى من خلال الاتفاقية إلى توحيد الجهود في خدمة الكتاب العربي وخدمة القراء لإيصال إصداراتنا المعرفية الرائدة إلى أكبر عدد من القراء.. فالقارئ المصري كما هو معلوم من أهم القراء العرب وأشدهم نهماً وحباً للاطلاع.. معرباً عن يقينه بأن يكون هذا التعاون فاتحة خير لتعاون مشترك أكبر في خدمة المعارف التي اتخذتها الدار المصرية عنواناً لها.