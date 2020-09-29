هالة بدري: «دبي للثقافة» تشجع الطاقات المبدعة

دبي (الاتحاد) - أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على الدور المهم الذي تلعبه الإنتاجات الإبداعية التي توظف التقنيات الحديثة بطريقة هادفة ومسؤولة في تحقيق رقي المجتمعات، وإيجاد مساحات مشتركة للتفاهم بين الناس على اختلاف ثقافاتهم وألسنتهم، مشيرةً إلى حرص الهيئة على دعم جميع المبادرات الإبداعية الملهمة التي تصب في هذا الإطار.

وأشارت مدير عام «دبي للثقافة» خلال زيارتها لمعرض «وايلد أراب ويست»، الذي يستضيفه حي دبي للتصميم طوال شهر سبتمبر الجاري، إلى التزام الهيئة بتشجيع أصحاب الفكر المتميز وتحفيز الطاقات المبدعة في شتى المجالات الثقافية والفنية، وذلك بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن دعم المجتمع الإبداعي في دبي والإمارات العربية المتحدة، ورفد المبادرات والفعاليات المبتكرة، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة كمركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

التواصل والإبداع:

وأوضحت بدري: إن دعم المواهب وتحفيزها على التواصل والإبداع من أولويات خريطة طريق «دبي للثقافة» الاستراتيجية المحدّثة، وتندرج هذه الزيارة إلى معرض «وايلد أراب ويست» ضمن هذه الأولوية، إذ تحرص الهيئة على دعم هذه المبادرة لما تحمله من مفاهيم مبتكرة، تركز على إبراز أوجه التمازج بين الثقافتين الشرقية والغربية، وتلتقي مع توجهات إمارة دبي التي تعمل على مد جسور لتقارب حقيقي بين الثقافات أساسها الإبداع، وتعتبر هذه الزيارة جزءاً من جهود الهيئة للترويج للنتاجات الإبداعية المحلية القيِّمة، ومنحها آفاقاً تسهم في إيصالها إلى أكبر شريحة من المجتمع، بما يحفز المبدعين على مواصلة عطاءاتهم والحفاظ على العلاقة التبادلية مع جمهورهم، خاصة في ظل المرحلة الراهنة، كما تشكل الزيارة أيضاً دعماً للدور الذي يلعبه حي دبي للتصميم في توفير بيئة حاضنة وملهمة لصنوف الإبداع.

وتجولت مدير عام «دبي للثقافة» في أرجاء المعرض الذي أقيم بين المبنيين 6 و7 في حي دبي للتصميم، واطّلعت في قسم «الشخصيات» على الأعمال الفنية المميزة التي أبدعها الفنان الإماراتي أحمد المهيري، وهو مصمم جرافيك متخصص في الكولاج وفن البوب وفن الشارع، خاصة فن الخط العربي وفن الاستنسل، وشارك المهيري برسوم توضيحية تصور عناصر من الثقافة الغربية الحديثة تم إسقاطها على شخصيات خليجية، ما يتناغم مع موضوع المعرض الذي يركز على إبراز جوانب التماهي بين الثقافتين الشرقية والغربية.

يذكر أن المهيري شارك ضمن فريق الفنانين الذين صمموا شعار دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد الذي سيمثل هويتها الإعلامية على مدار الخمسين عاماً القادمة، فضلاً عن مشاركته في العديد من المعارض الفنية داخل الدولة وخارجها.

كما زارت بدري قسم «الكلمات» الذي يسلط الضوء على قاموس (WAW)، وهو عبارة عن سلسلة أنشأتها منصة «وايلد أراب ويست» المنظِّمة للمعرض، لتسليط الضوء على الكلمات الخليجية مع تعريف باللغة الإنجليزية للمعنى الحقيقي للكلمة، مع إضفاء طابع من فن «البوب» الغربي عليها.