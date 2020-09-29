«الثقافة» و«أكاديمية أبوظبي» تطلقان «تنمية المهارات»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس «دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي»، وقع مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، والدكتورة نعمة العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إطلاق برنامج «تنمية المهارات الإبداعية»، بهدف دعم المجتمع الإبداعي في الدولة، عبر توفير برامج تدريبية عالمية المستوى للمبدعين والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب، وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية، للمساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار في صنع قادة المستقبل. وتوفر الشراكة الجديدة الفرصة للمبدعين للاستفادة من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية وبرامج التعليم الإلكتروني، التي تقدمها نخبة من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم من بينها جامعات: ستانفورد، بيركلي، هارفرد، ييل، ملبورن، شيكاغو، واشنطن، بنسلفانيا وجامعة ولاية ميشغان. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تأتي الاتفاقية مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة شراكاتنا المعرفية، التي تضمن تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي في الدولة والارتقاء بمشاريعهم».

وقالت الدكتورة نعمة العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «إن شراكتنا مع وزارة الثقافة والشباب تأتي من الثقة في قدرات شبابنا، وحرصهم على مواكبة التغيرات العالمية في كافة القطاعات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في سبيل بناء مستقبل مشرق».

وقد قامت وزارة الثقافة والشباب وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بتصميم برنامج مخصص للقطاع الثقافي في مجالات، الفن والتصميم، والصحافة والإعلام، وتطوير الذات، وريادة الأعمال، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، وعلوم الحاسوب، ويمكن للعاملين في المجالات الثقافية والإبداعية والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب التسجيل عبر زيارة الرابط التالي: https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.mckd.gov.ae/‏‏‏‏ar/‏‏‏‏abu-dhabi-academy /‏‏‏‏ والاستفادة من 4000 دورة تدريبية متوفرة على المنصة الرقمية.