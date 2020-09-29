«السلاف والتتار» في «نيويورك أبوظبي» 5 أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)- أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي التاسع والخاص بمعرض «السلاف والتتار: مرايا للأمراء: جانبي اللسان»، ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، وذلك يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل، لإعادة تقصي الكتاب والمعرض الذي أطلق عام 2015، حيث يتحدث في الجلسة أنطوني داوني، أستاذ الثقافة المرئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جامعة برمنغهام سيتي، المملكة المتحدة، والذي كتب وحرر ونسق على نطاق واسع مع التركيز على أعمال من الشرق الأوسط.

تدير الجلسة مايا أليسون رئيسة القيمين الفنيين لدى جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، وتناقش مسألة الجمهور وإمكانية الوصول والتأمل في أعمال المجموعة الفنية. كيف يقرأ الجمهور أعمال السلاف والتتار في برلين أو تكساس أو أبوظبي؟ هل تعتمد هذه القراءة على المنطقة، الثقافة، واللغة؟

تعقد الجلسة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتتطلب من المشاركين قراءة موضوعين من المواضيع المتضمنة في الكتاب، لبناء خلفية مشتركة للنقاش الذي سيدور في الجلسة.

والجدير بالذكر أن معرض «مرايا للأمراء» الذي استضافه رواق الفن للمرة الأولى عام 2015، تتبع أثر الهوس المعاصر بمواضيع المساعدة الذاتية إلى فترة القرون الوسطى وبعض مواضيع العلوم السياسية المرتبطة بها وهو «مرايا للأمراء»، حيث يعد كتاب مكيافيلي «الأمير» المثال الأكثر شهرة على ذلك. وبحث الفنانون في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي في تلك النصوص كسوابق طارئة للسخاء والنقد، وكمثال عن التوازن ما بين الدين والدولة، والقضايا التي لا يزال صداها مستمراً حتى يومنا هذا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وسيتضمن الأرشيف الرقمي لمعرض «السلاف والتتار: مرايا للأمراء: جانبي اللسان» الكتاب البحثي المصاحب للمعرض، وكتيب المعرض، وصور من الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض.