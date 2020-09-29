الشارقة للفنون تنظم معرض «تَوْرية» لزارينا بهيمجي

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2020، معرض «تَوْرية» للفنانة زارينا بهيمجي، وذلك في الفترة بين 2 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، في المباني الفنية في ساحة المريجة.

يجسّد المعرض الذي عملت على تقييمه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس المؤسسة، الممارسات الإبداعية للفنانة بهيمجي التي حاولت على امتداد مسيرتها الفنية، صياغة تساؤلاتها عبر الصوت والصورة والمادة واللغة، بحثاً عن البعد الكوني في تجلياته المادية والمجردة، كما يركز على بدايات استكشافات بهيمجي لأنماط المعرفة، التي تتجاهلها النظم المكرَّسة، إلى جانب دراستها اللاحقة للعمارة والمكان، بوصفهما عاملين حاسمين في التجارب والمشاعر الإنسانية، ويضم عدداً من أعمالها الإبداعية من أفلام وصور فوتوغرافية وأعمال تركيبية، أنتجتها على مدى ثلاثة عقود.

وقالت الشيخة حور القاسمي: «يشكل معرض تورية فرصة مهمة للجمهور المحلي للاطلاع على أعمال بهيمجي وممارستها الفنية الثرية، باعتباره أول معارضها الرئيسية في المنطقة، كما تتيح أعمالها فرصة للجمهور للتفاعل مع اللغة البصرية والصوتية الغنية المنبثقة عن رصدها العميق للعالم من حولها»، وأضافت: «يحث عمل بهيمجي المتلقي على التفكير فيما وراء السرديات التاريخية السائدة عبر دمج السيرة الذاتية والتاريخ والذاكرة الجماعية معاً، لتخلق بذلك انعكاساً للمكان والانتماء».

تتبلور مشاريع الفنانة بعد أبحاث مضنية وزيارات ميدانية يستمرّ كلّ منها عدة أسابيع إلى مواقع جغرافية مختلفة، تشكل خلالها رابطة وعاطفة قوية مع المكان، الذي يصبح بمثابة استوديو خارجي متجردٍ من خصوصيته التاريخية والسياسية، فنرى أعمالها تصور مناطق مختلفة من العالم مثل أوغندا، والمملكة المتحدة، والهند، وزنجبار، وكينيا وغيرها.

تستكشف بهيمجي من خلال أعمالها المقدمة في المعرض، الحياة والصوت والجمال والحب باعتبارها شكلاً من أشكال المقاومة، وتستخدم الخطاب المناهض للعنصرية والنقد النسوي للطعن في الممارسات المؤسسية، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، كما توظف الكاميرا كأداة لرصد لحظات إنسانية معينة، وطرح مجموعة من الأسئلة حول كيفية فهم أنفسنا في مختلف المراحل الزمنية، والأهم من ذلك، كيف نتناول ونعيد التفكير في زماننا أو في الزمن الذي يتجاوز تجربتنا المباشرة.



