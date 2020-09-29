"الثقافة والشباب" وأكاديمية أبوظبي الحكومية تطلقان برنامج تنمية المهارات الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي علي راشد قناص الكتبي. رئيس "دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي"، وقع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، والدكتورة نعمة العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية مذكرة تفاهم يتم بموجبها إطلاق برنامج "تنمية المهارات الإبداعية" بهدف دعم المجتمع الإبداعي في الدولة، عبر توفير برامج تدريبية عالمية المستوى للمبدعين والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب، وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية للمساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار في صنع قادة المستقبل. ستوفر الشراكة الجديدة الفرصة للمبدعين للاستفادة من مجموعة واسعة متنوعة من الدورات التدريبية وبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدمها نخبة من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب أن الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية أبوظبي الحكومية توفر الفرصة للكوادر البشرية لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف في المجالات الإبداعية والثقافية بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية وفتح آفاق جديدة أمامهم في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مشيراً إلى أن شراكتنا ستعمل على استثمار طاقات المبدعين والموهوبين في ظل الأجواء والتحديات التي فرضها فيروس كورونا على مستوى العالم ودولة الإمارات.

وقال مبارك الناخي: "تأتي الاتفاقية مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة شراكاتنا المعرفية التي تضمن تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي في الدولة والارتقاء بمشاريعهم وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجاً عبر الاستفادة من آلاف الدورات التدريبية المتوفرة على المنصة الإلكترونية.

نعمل بشكل مستمر على خططننا الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب ودعم مهاراتهم واكتساب تعليم رقمي مستدام من أفضل المحترفين عبر تصميم محتوى تدریبي یتناسب مع العاملین في القطاع الإبداعي بهدف تحفيز وتطوير البيئة الإبداعية بما يعزز من تنافسية مواهبنا ومبدعينا عالمياً".

وأشار وكيل وزارة الثقافة والشباب أن الاتفاقية الجديدة ستمكن الموهوبين والهواة من تطوير شغفهم وموهبتهم من خلال الحصول على تدريب عالي المستوى وشهادات من أرقى الجامعات والمعاهد العالمية.

من جهتها قالت الدكتورة نعمة العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: "إن شراكتنا مع وزارة الثقافة والشباب تأتي من الثقة في قدرات شبابنا وحرصهم على مواكبة التغيرات العالمية في كافة القطاعات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في سبيل بناء مستقبل مشرق، وأنه بمقدورهم الاستفادة من البرنامج الأكاديمية بما يتوافق مع أهدافهم الرامية للارتقاء بمسيرة البناء والتنمية المستدامة، كما تحرص أكاديمية أبوظبي الحكومية على تسخير كافة البرامج التعليمية لخدمة شريحة أكبر من فئة الشباب وتوفير بيئة محفزة لتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وستدعم أكاديمية أبوظبي الحكومية من خلال هذه الشراكة لتوفير جميع الامكانيات والمنصات التعليمية لصقل مهارات الشباب، والذي سيمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل والناتجة عن التطور المتسارع للتكنولوجيا المتقدمة، وسيمنحهم الفرصة المثالية لتجديد وتطوير المهارات المستقبلية بصورة فعالة تتماشى مع متطلبات العمل المتغيرة".

وقد قامت وزارة الثقافة والشباب وأكاديمية أبوظبي الحكومية بتصميم برنامج مخصص للقطاع الثقافي في مجالات؛ الفن والتصميم، والصحافة والإعلام، وتطوير الذات، وريادة الأعمال، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، وعلوم الحاسوب، حيث يقدم البرنامج دورات تدريبية وشهادات من جامعات عالمية مثل جامعة ستانفورد، وجامعة بيركلي، وجامعة هارفرد، وجامعة ييل، وجامعة ملبورن، وجامعة ولاية ميشغان، وجامعة شيكاغو، وجامعة واشنطن، وجامعة بنسلفانيا.

يمكن للعاملين في المجالات الثقافية والإبداعية والموهوبين وطلاب الجامعات والشباب من مختلف فئات المجتمع التسجيل في الدورات التدريبية عبر زيارة الرابط التالي: https://www.mckd.gov.ae/ar/abu-dhabi-academy والاستفادة من 4000 دورة تدريبية متوفرة على المنصة الرقمية.



