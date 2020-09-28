أليكسيفيتش الحائزة جائزة نوبل للأدب تفر من بيلاروسيا

فرت الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش، الحائزة جائزة نوبل في الأدب، من بيلاروسيا، بسبب القلق على سلامتها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الكاتبة (72 عاما)، هي آخر عضو كانت باقية حرة من بين أعضاء قيادة حركة معارضة.

وأضافت الوكالة أن الكاتبة الحائزة جائزة نوبل في الأدب للعام 2015، غادرت البلاد إلى العاصمة الألمانية برلين على متن رحلة لشركة الطيران البيلاروسية «بيلافيا».

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت ألكسيفيتش أنها الوحيدة من أعضاء مجلس تنسيق المعارضة التي لم تتعرض للسجن أو النفي في الخارج.

وقالت ألكسيفيتش، في بيان في ذلك الوقت، «لم يعد هناك أي من أصدقائي المتشابهين في التفكير في قاعة مجلس التنسيق. كلهم في السجن أو في الخارج».

يشار إلى أن أليكسيفيتش هي حليفة مقربة لزعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي منحتها النتائج الرسمية المثيرة للجدل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ويقول أنصار تيخانوفسكايا إنها كانت الفائز الفعلي.

وفرت تيخانوفسكايا (38 عاما) إلى ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الاحتجاجات والمظاهرات عقب انتخابات 9 أغسطس الماضي.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات يومية منذ الانتخابات بسبب اتهامات بتزوير التصويت، واعتقلت السلطات أكثر من 7 آلاف متظاهر منذ الانتخابات.

ونصب الرئيس الكسندر لوكاشينكو (66 عاماً) لفترة ولاية سادسة على التوالي في احتفال في العاصمة مينسك الأسبوع الماضي.