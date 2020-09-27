محمد أحمد إبراهيم لـ «الاتحاد»: وعي القيادة ركيزة أساسية لتطور المشهد الفني الوطني

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار الفنان والرسّام والنحّات محمد أحمد إبراهيم لتمثيل دولة الإمارات خلال بينالي البندقية 2022، والذي تقام دورته الـ59 من 23 أبريل إلى 22 نوفمبر 2022، تحت إشراف القيّمة الفنية الإيطالية سيسيليا أليماني. وستتولّى مايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، مهمة الإشراف والتقييم الفني على معرض الجناح الوطني للدولة.

وفي لقاء خاص مع «الاتحاد»، أعرب الفنان محمد أحمد إبراهيم عن سعادته بهذه المشاركة، وقال: أنا سعيد حقاً بمنحي هذه الفرصة الرائعة، لاستعراض ممارساتي الفنية الضاربة بجذورها في المشهد الفني المحلي مع الجمهور العالمي في بينالي البندقية.

تشريف ومسؤولية

وحول ما تعنيه له مثل هذه المشاركة المهمة، أضاف قائلاً: هذا المعرض هو تشريف ومسؤولية كبيرة؛ إذ إنني لا أمثل فيه نفسي فقط، بل أمثل دولتي ووطني الإمارات، وهذا يضاعف الحمل لتوصيل ثقافة المجتمع الإماراتي، وما توصل إليه من إنجازات إلى المجتمعات الدولية، وخلق حوار ثقافي بصري معها، فالفن من الرسائل المهمة للتواصل الثقافي بين شعوب العالم، ولذلك لابد من توصيلها بطريقة بناءة وشفافة لتعكس بصدق المنجزات الإماراتية.

ولدى سؤاله عن المستوى العالمي، الذي بلغه الفن التشكيلي في الإمارات، هل هو ثمرة المواهب المتميزة؟ أم يعود إلى دعم القيادة الرشيدة وإعداد الظروف المساعدة لذلك؟، أوضح إبراهيم لـ«الاتحاد» أن تطور الفن التشكيلي في الإمارات، يعود إلى أمور متعددة ساهمت في تطويره، وكلها عناصر مكملة ومساندة لبعضها بعضاً، وهي سلسلة ممتدة كل جزء منها يكمل الآخر، فوعي القيادة لأهمية دور الفن في بناء ثقافة مجتمعية فاعلة وخلق حوار راق مع المجتمعات الأخرى هو الركيزة، ولذلك أستطيع القول بأن الفن لدينا تطور بشكل ملحوظ في الساحة المحلية، وهو يتجه لبناء منظومته المتكاملة على نحو متأنٍّ ومدروس بشكل طبيعي، حيث يحظى بدعم رسمي ومجتمعي، سواء من المؤسسات العامة أو الخاصة.

أما في ما يخص السؤال عن دور المؤسسات الثقافية والفنية، فقد لفت إبراهيم إلى أن وجود المؤسسات التعليمية والمتاحف والمعارض والصالات الفنية والفعاليات التخصصية أثرى المشهد البصري لمنتج أو صانع الفن وللمتذوق له أيضاً، فهذا أوجد جيلاً من الفنانين الشباب الجادين والمدركين لدور الفن وأهميته للمجتمع، فمن خلاله يستطيع الفنانون صياغة حوارات على المستوى المحلي، والمستوى الخارجي، ذلك أن أهمية الفن لا تقل عن أهمية أدوات التواصل الثقافية الأخرى في خلق حوار مع الآخر، وحفظ المنتوج الثقافي للأجيال القادمة.

مكانة بارزة

ويعتبر الفنان محمد إبراهيم واحداً من أبرز الفنانين التجريبيين في دولة الإمارات، ورسّخ حضوره في المشهد الفني منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وقد نالت أعماله اهتماماً واسعاً، حيث استحوذت مؤسسات كبرى على أعماله الإبداعية، ومن بينها المتحف البريطاني ومركز جورح بومبيدو ومؤسسة الشارقة للفنون، وشاركت أعماله في العديد من المحافل الفنية الدولية شملت بينالي كوتشي - كوزيريس 2016 وغيره، فضلاً عن العديد من المعارض الفردية والجماعية في مختلف أنحاء العالم. وفي بيان صحفي صدر بهذه المناسبة، قال الفنان: إن سواحل الإمارات وسلاسلها الجبلية الباعثة على التأمل في خورفكان هي مصدر إلهامه، مؤكداً أن «تفرّد الإمارات عن غيرها يكمن في بيئتها المتنوعة والمعالم الحضرية المتطوّرة».

مشاعر ملهمة

بدورها، قالت مايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «عندما رأيت أعمال الفنان إبراهيم لأول مرة، لمست فيها شكلاً تجريدياً ممتعاً محافظاً على مكوّناته الأصلية، وهو ما حرّك بداخلي شغف التقييم الفني، وفي وقت لاحق، اكتشفت عمق إرثه الفني ومفاهيمه الشمولية».

ومن جانبها، قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لدى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «تزخر دولة الإمارات بمجموعة كبيرة من الفنانين الذين تستحق أعمالهم وممارساتهم الفنية التقدير، والمشاركة في المحافل الدولية مثل بينالي البندقية، باعتباره فرصة استثنائية لنا لاستضافة هؤلاء الفنانين أمام جمهور عالمي، ولهذا السبب كان إبراهيم، بوصفه أحد أكثر الفنانين الإماراتيين إلهاماً وإبداعاً، الفنان الأنسب للمشاركة في معرض 2022». بدورها، أعربت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، عن فخرها باختيار رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، مايا أليسون، لتقييم معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية.

«لَدِنة أرضٍ»

ضمن فعاليات المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، المقرر افتتاحه في يوم 22 مايو 2021، يستضيف الجناج الوطني لدولة الإمارات معرضاً بعنوان «لَدِنة أرضٍ»، تحت إشراف القيمين الفنيين: وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، المقيمين في دبي، حيث تتمثّل محاولاتهما في تطوير حلول تكنولوجية، تحل بديلاً للإسمنت البورتلاندي عبر استخدام المكونات الملحية والمعدنية المتواجدة بكثرة في منطقة السبخة الفريدة من نوعها في دولة الإمارات.