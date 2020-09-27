مثقفون يشيدون بالملتقى.. ورواة أطفــال يسردون الحكايات

الشارقة (وام)

خصص ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث افتراضياً، حصة للطفل في يومه الثاني، حيث عرضت المنصة الافتراضية للمعهد حكايات تراثية متنوعة على لسان رواة أطفال بعضهم سمعها من ذويه أو قرأها في كتب التراث وشكلت محاولة جادة وحيوية ومهمة لترسيخ التراث وحكاياته وتدريب الأطفال على سردها.

أما المقهى الثقافي فاستضاف عدداً من الكتاب تناولوا موضوعات عدة، حيث تناول الدكتور ماجد بوشليبي صناعة الراوي، وتحدث الدكتور صالح زكي اللهيبي عن الجدل الشفهي والمكتوب في التراث العربي، وسُلطان علي عن الحكمة في الحكايات الشعبية الإماراتية، وعلي المغني عن تجربة «فنجان قهوة» للباحث عبدالله عبدالرحمن. ووجهت الدكتورة أنيسة فخرو، من البحرين، الشكر والتقدير لإمارة للشارقة على تقديمها الوجه الثقافي المضيء للإمارات، لافتة إلى التنظيم المشرف لملتقى الشارقة الدولي للراوي منذ نسخته الأولى حتى اليوم. ومن جانبه أشاد الراوي الدكتور يعقوب الحجي، من الكويت، بالدور الذي تلعبه إمارة الشارقة كمنارة ثقافية عبر إسهاماتها في دعم الرواة، فيما أكد الدكتور الحبيب ناصري، من المغرب، أنه سعيد بالمشاركة في الملتقى الذي يعتبر حدثاً ثقافياً تراثياً عالمياً، مشيراً إلى دور الفيلم الوثائقي في خدمة الموروث الثقافي الشعبي.

ومن جانبه لفت الدكتور ألماز براييف من قرغيزستان إلى أن لمعهد الشارقة للتراث دوراً كبيراً في الحفاظ على التراث الثقافي وفي التقريب بين شعوب العالم. وتطرق الدكتور راشد نجم، الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب في البحرين، إلى ثلاثة عناصر إذا توفرت تكفل النجاح للمشاريع الثقافية والتراثية وهي: وضوح الرؤية والرسالة الوافية والمختصرة والأهداف حيث يجب أن تكون مصوغة بشكل واضح. وأعرب عبدالعزيز الراشدي، من سلطنة عمان، عن شكره وتقديره لمعهد الشارقة للتراث نظير جهوده في صون التراث والحكاية ومجمل التراث الثقافي غير المادي، كما تقدم بالشكر للمعهد نظير مشاركته في هذا الملتقى، ولفت إلى أن الملتقى خلال مسيرته انتقل من ملتقى محلي إلى ملتقى عربي وعالمي، وطوال مشواره كان الاهتمام الأساسي للملتقى منصباً على الكنوز البشرية الحية.