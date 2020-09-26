ملتقى الشـارقة الدولي للراوي.. 20 سنة في خدمـة الموروث

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، أمس، الفعاليات الافتراضية للنسخة العشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار «الاحتفال بالعشرين»، ويستمر الملتقى الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ثلاثة أيام، وسيتم بث الفعاليات عبر منصة المعهد الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي «إنستجرام وتويتر وفيس بوك ويوتيوب» .

تضمن الاحتفال الافتتاحي الافتراضي كلمة للدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعرض فيلم وثائقي قصير يوثّق مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي على مدى عشرين عاماً، وكلمة للشخصية المكرمة الدكتورة آني طعمة ثابت من لبنان وتكريم الرواة، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية افتراضية حول الكنوز البشرية الحية قدمها الدكتور أحمد اسكونتي خبير التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو. وقال الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إن ملتقى الشارقة الدولي للراوي «غدا تقليداً تراثياً راسخاً ومناسبةً تتجدّد سنوياً محمّلة بكل جديد ومفيد بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء برواتنا الأفذاذ وحملة الموروث الشعبي من الكنوز البشرية والاحتفال بمعارفهم وفنونهم وخبراتهم، واستذكار سِيَرهم ومخزونهم الثقافي الثّري الذي يعتبر صمَّام الأمان للمحافظة على تراثنا العريق من الضياع والاندثار من خلال الجرد والحصر والصون والتوثيق». وأضاف أن الملتقى «يعتبر حدثاً ثقافياً دولياً يتطلع للتعرّف إلى التجارب الغنية والملهمة على المستويين العربي والعالمي حيث تختزل مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي سنواتٍ عديدة من العمل الثقافي الجادّ الذي بوّأ التراثَ وحمَلَتَه المكانة الكبيرة التي يستحقونها، وغدا حدثاً محورياً على خريطة العمل الثقافي في الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع». من جانبها قالت عائشة الحصان الشامسي المنسق العام للملتقى: سيتم في هذه الدورة من الملتقى انتخاب موضوعات جديدة تتسم بالشمول والتنوع وهي: فنون الراوي و جحا العربي والسير والملاحم والحكايات الخرافية وألف ليلة وليلة. وأوضحت أن هذه العناوين ارتكزت في أساسها وبنيتها وموضوعها على الرواة والمعارف الشعبية والتناقل الشفاهي قبل أن تستحيل نصوصاً مكتوبة وموثّقة.

لبنان ضيف شرف

وتحل الجمهورية اللبنانية ضيف شرف الدورة الحالية حيث وقع الاختيار على تكريم الدكتورة آني طعمة ثابت من لبنان لما لها من دور بارز ومحوري في صون التراث والمحافظة عليه، وهي أستاذة علم اجتماع وأنثروبولوجيا بجامعة القديس يوسف في بيروت وخبيرة في «اليونسكو» بمجال التراث الثقافي غير المادي. كما يكرم المعهد هذا العام أهم الرواة الشفويين من حملة التراث غير المادي وهم: سيف محمد سيف القراعة النعيمي، وعائشة عبدالله محمد النقبي، وعلي محمد علي تشون الظهوري، وعبيد راشد عبيد غدير الكتبي، ومحمد سعيد محمد القايدي، ومحمد حمدان الحنطوبي النقبي، وسيف خليفة راشد بن سمحة الشامسي، والدكتور عبد الستار العزاوي، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في حفظ المرويات الشفوية ونشرها.

فعاليات

وتشمل فعاليات هذا العام من الملتقى جلسات افتراضية حول الكنوز البشرية الحية، وندوة افتراضية من المغرب حول توثيق التراث الشفهي، وندوة حول توثيق التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلسات للمقهى الثقافي حول مسيرة الراوي، وتقديم فقرات بعنوان «حكايات من تراث الشعوب»، وفقرات بعنوان «قالوا عن الراوي- شهادات وتجارب» إلى جانب عرض أفلام بما يخص مسيرة الراوي وتقديم فقرات بعنوان «سيرة راوٍ» و«بين دفتي كتاب». من جانبه ثمن الدكتور أحمد اسكونتي خبير التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو جهود معهد الشارقة للتراث في مجال التراث الثقافي والتوعية بأهمية صون التراث غير المادي الذي أوصل هذه التظاهرة إلى مستوى عالمي.

وقال الدكتور مني بو نعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد، إن المقهى يطرح هذا العام قضايا جديدة تحتفي بالرواة ومعارفهم الشعبية، وذلك اتساقاً مع توجه الملتقى الذي يعمل على استحداث كل جديد لإثراء المشهد الثقافي. واستضاف مقهى الراوي الثقافي الافتراضي، أمس، نخبة من الباحثين والدارسين الذين قدّموا مقاربات متنوعة استهلتها عائشة الحصان باستعراض مسيرة الملتقى ومحطاته على مدى عشرين عاماً، وتحدث الدكتور سالم الطنيجي عن سيرة الراوي راشد بن عبدالله المحيان، فيما تناول الدكتور حمد بن صراي تجربة الباحث الراحل عبد الجليل السعد، واستعرضت الدكتورة سميرة أبو عزة مجموعة من الحكايات الشعبية الجزائرية.

برنامج اليوم

يشهد الملتقى اليوم حزمة واسعة من الفعاليات الثقافية التراثية الافتراضية تشمل تقديم ندوة افتراضية من المغرب حول توثيق التراث الشفهي، وفقرة «حكايات من تراث الشعوب»، و«قالوا عن الراوي» وعرض فيلم قصير من ذاكرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي، و«حكايات من تراث الشعوب»، وفقرة «سيرة راوٍ- جمعة بن حميد» و«بين دفتي الكتاب- تسليط الضوء على إصدارات الملتقى» .