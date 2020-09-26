الكاتب الكونغولي آلان مابانكو .. الباحث عن السلام وسط «بازار» العنصرية

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

يعدّ الكاتب الكونغولي آلان مابانكو (برازافيل 1966) والمقيم حالياً في أميركا، واحداً من أهم كتّاب الرواية الفرنكفونيين اليوم، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها ما حققه من شهرة واسعة في الأوساط الثقافية العربية، من حيث شغف المترجمين بنقل أعماله إلى العربية، ومنها على سبيل المثال روايته «زجاج مكسور» التي تعتبر من أيقونات أدب القارّة السّمراء، بعد اقتناصها للجائزة الدولية الفرنكفونية عام 2005، ومؤخراً روايته «البازار الأسود» ونقل الروايتين للعربية المترجم عادل الميري.

مابانكو الحائز جائزة «روندو» والأكاديمية الفرنسية وجائزة موناكو للأدب، ووصل إلى القائمة القصيرة لمان بوكر في 2015، وحائز وسام الشرف من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، يكتب القصة القصيرة والشعر وصدرت له سلسلة من الدواوين: أسطورة التّيه، الأشجار أيضا تذرف الدّمع، حين يعلن الدّيك عن فجر يوم جديد، نزف الحرية.

على مستوى صياغة الرواية تنفرد تجربة «مابانكو» في محاولته إنجاز أعمال رفيعة تبحث في قيمة السلام والمحبة الكونية، ومواضيع تنبذ العنصرية وخطاب الكراهية، ففي روايته زجاج مكسور، يرسم بلغة فرنسية بسيطة صورة واقعية شديدة الثراء مفعمة بالتفاصيل لأفريقيا وما لا نعرفه عنها، أما روايته «البازار الأسود» فيقدم من خلال فصولها للقارئ مجتمع المهاجرين الأفريقيين في باريس، وكيف يعيشون حياتين وربما ثلاث في وقت واحد، ممزقين بين ماضيهم وحاضرهم ومخاوفهم من المستقبل، والعنصرية اليومية والتمييز في التفاصيل وطريقة العيش والفرص، تحت مظلة عدالة مستحيلة. وهذه الثيمة تنطبق على معظم أعماله الروائية: الأزرق الأبيض الأحمر، جنازة أمّي، الأفريقي المختل، العقل، غدا سأكون في العشرين من عمري، اللقالق لا تموت، حيث سعى من خلالها إلى ترميم الهوية والثقافة الأفريقية وتشريعها، في ظلال قراءة معاصرة للتاريخ الاستعماري، والعمل بجد على استعادة التراث الثقافي الأفريقي، وفي هذا السياق يقول مابانكو: يطالب الأفارقة بكل بساطة بالاعتراف بأن الخيال العالمي يشمل أيضاً تلك العناصر الثقافية الأفريقية المنهوبة، وأنّه على سبيل المثال، لم يكن للحركة السريالية أن تبرز لولا التصاق أولئك الرسامين بالفن الأفريقي، وإذا ذهبنا إلى أبعد من إعادة التراث الثقافي، المسألة المطروحة هي أهمية الاعتراف بإفريقيا كقوة فنية، لها أبعاد إنسانية.

من المهم الإشارة هنا أن قيمة مابانكو وأهمية تجربته تكمن في خصوصية أعماله التي تعرف طريقها سريعاً إلى قائمة الكتب الأكثر انتشاراً في أوروبا وبخاصة في فرنسا، فعلى سبيل المثال، بيع أكثر من ربع مليون نسخة من روايته الشهيرة «فلفل حار» في أسبوع واحد، وهذا العمل هو بالتحديد نوع من محاولة دفع القارئ إلى اكتشاف هذا البلد. وهو توصيف دقيق للحياة في القارّة الإفريقية. ويمتزج فيه الخيال مع الواقع والسخرية «المرّة» ذلك لأنه كاتب حقيقي من طراز خاص، يكتب بأسلوب سردي بسيط، لكنه مخادع، كاتب مخلص لعوالمه الأفريقية وملتزم بقضاياها، كما هو ملتزم بإعلاء شأن المحبة والأخوة الإنسانية.