«دوريٌ سوريٌ».. ديوان جديد لسالم أبو جمهور

أبوظبي (الاتحاد)

صدر للشاعر الإماراتي سالم أبو جمهور مجموعة شعرية بعنوان «دوريٌ سوريٌ»، يشارك فيها أبو جمهور الشارع السوري مشاعره، من خلال تفاعله الوجداني مع هموم الإنسان العربي في شتى بقاع الوطن الكبير، والذي ينشد السلام والأمن والسعادة في وطنه.

تقع هذه المجموعة في 132 صفحة من القطع الصغير، وتحتوي على ثلاثين قصيدة أغلبها في القالب العمودي، وتعد هذه المجموعة الإصدار الرابع والعشرين في سلسلة إصدارات أبو جمهور.

ومن قصائد المجموعة قصيدة بعنوان «حبُّ الأرض» يقول فيها:

بَينَ حِمْصٍ وَ حَماةٍ وَ حَلَبْ

تَنْظُرُ الحاءَاتُ باءً تَقْتَرِبْ

فَاكْتُبِ الحُبَّ بِها في كُلِّ دارٍ

شُرِّفَتْ بالشَّامِ أَرْضاً وَنَسَبْ

يا أَخَا السِّيناتِ ما في الأَرضِ جِيمٌ

دُونَ حُبٍّ حَقَّقَتْ أيَّ طَلَبْ

لا ولا لِلأَبْجَدِيَّاتِ كِتابٌ

ناطِقٌ عَنْ أيِّ قَلْبٍ مُضْطَرِبْ

وَسُطُورٌ سُطِّرَتْ لَيْسَتْ جُسُوراً

بَينَ شَعْبٍ رافِضٍ دَرْب الشُّعَبْ

النِّقاطُ السُّودُ والحُمْرُ عُيُونٌ

لا تَرَى لَوْناً سِوَى لَوْنِ الذَّهَبْ

لاحِظِ الواواتِ كَيْفَ انْقَلَبَتْ

فاصِلاتٍ رَأْسُها مِثلُ الذَّنَبْ

يا أخَا السِّيناتِ أَقْبِلْ دُونَ سِينٍ

إنَّ حُبَّ الأرضِ لا يَرْضَى سَبَبْ