الموت يغيب الممثل المصري المنتصر بالله



أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثل المنتصر بالله، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاماً، تاركاً ذكريات سعيدة للجمهور الذي عرفه من خلال الأدوار الكوميدية التي تميز فيها.

ولد الفنان الراحل في 1950، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، قبل أن يحصل على درجة الماجستير. بدأ مشواره المهني في نهاية السبعينيات، وقدم أعمالاً للمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.

ورغم عدم إسناد البطولة إليه في أي من الأعمال التي شارك فيها، استطاع المنتصر بالله الوصول إلى قلوب المشاهدين من خلال دور الممثل المساعد، أو الأدوار الثانوية التي كان حضوره فيها لافتاً.

ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان الراحل، قائلة إنه «تميز بأسلوب خاص في الأداء، وتفوق في التعبير عن الشخصيات التي جسدها»، مشيرة إلى أنه كان بمثابة كلمة السر في نجاح الأعمال التي شارك فيها.

ومن الأفلام التي قدمها (الشيطانة التي أحبتني)، و(ضد الحكومة)، و(يا تحب يا تقب)، و(الزمن الصعب)، و(شفاه غليظة)، و(التحدي)، و(المعلمة سماح)، و(الحدق يفهم)، و(الموظفون في الأرض).

كما قدم عدداً من المسرحيات، منها (عائلة سعيدة جداً)، و(شارع محمد علي)، و(علشان خاطر عيونك)، و(العالمة باشا)، و(بداية ونهاية)، و(عصفور ودبور).

وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات، من بينها (عيون)، و(أنا وأنت وبابا في المشمش)، و(أرابيسك)، و(شارع المواردي)، و(التوأم)، و(مذكرات زوج).

وأصيب عام 2008 بجلطة في المخ، أبعدته عن التمثيل، لكنه ظهر لاحقاً في عدد محدود من الأعمال التي لا تتطلب جهداً أو حركة، منها مشاهد بمسلسلات تلفزيونية وبعض المسلسلات الإذاعية.



