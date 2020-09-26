«الناشرين الإماراتيين» تدعم 19 دار نشر محلية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال اجتماع مجلس إدارتها السابع، عن تخصيص 356.551 ألف درهم من «صندوق الأزمات»، كمساعدات مالية لـ19 دار نشر من أصل 40، كاشفة عن دراستها لمزيد من طلبات الاستفادة من الصندوق؛ الذي أطلقته الجمعية في يونيو الماضي، بهدف دعم الناشرين أعضاء الجمعية المتضررين من جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع، كلّ من: علي بن حاتم رئيس الجمعية، وإيمان بن شيبة نائب رئيس الجمعية، وراشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية، ومحمد بن دخين عضو مجلس إدارة أمين الصندوق، والدكتورة إليازية خليفة عضو مجلس إدارة أمين السرّ، وعبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة، وعدد من أعضاء فريق الجمعية.

وناقش الاجتماع واقع النشر في الدولة وخياراته ومعايير تطويره والارتقاء به، وشهد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على حزمة من المبادرات المبتكرة لدعم الأعضاء في ظلّ انتشار فيروس كوفيد19 المستجد، إلى جانب الحديث بعض التجاوزات على حقوق النشر، وأثرها على صناعة الكتاب الإماراتي، حيث سيتم عرض دراسة أجرتها الجمعية حول حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، خلال اجتماعها المقبل، الذي سيعقد يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأكد علي بن حاتم رئيس الجمعية، أن الصندوق يترجم الحرص على الوقوف إلى جانب الناشرين والنهوض بواقع أعمالهم، في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّت عليهم خلال انتشار فايروس كورونا.

وتابع: «يعيش العالم اليوم في ظلّ هذه الجائحة ظروفاً صعبة، خيّمت على واقع الكثير من قطاعات الأعمال، وطالت قطاع النشر الذي عانى جراء الاغلاقات المتكررة وتوقّف الأحداث الثقافية وفعاليات بيع الكتب وسلسلة التوريد وغيرها، ما دفع نحو إطلاق صندوق الأزمات الذي جسّد حرص الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وسعيها المتواصل للارتقاء بواقع عمل الناشرين الإماراتيين، وها هو اليوم يقدّم منحة جديدة للمستفيدين، نأمل بأن نكون من خلالها قد حققنا الغاية المرجوة في دعم الناشرين، ودفع عجلة النشر وصناعة المعرفة خطوات واسعة نحو الأمام».



