الإمارات والسعودية.. علاقات قوية تسندها ثوابت التاريخ والرؤى المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ندوة افتراضية بعنوان «العلاقات التاريخية والحضارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية» نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، على قوة وعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لكونها تستند إلى قرابات التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، فضلاً عن اتساق الرؤى تجاه قضايا المنطقة والعالم. وشارك في الندوة التي أقيمت، أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كل من الدكتور نايف بن علي السنيد الشراري الأستاذ في جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية، ومحمد الحمادي رئيس تحرير منصة وصحيفة الرؤية الرقمية الإخبارية، وأدار الحوار المستشار الإعلامي علي الشامسي.

وحضر الندوة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، وعدد من الضيوف.

وقالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن الندوة تأتي في سياق احتفال الدولة باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وفي إطار اهتمام نادي تراث الإمارات بالتاريخ الخليجي، وذلك باستظهار ماضيه واستحضار أبرز محطاته وأحداثه، التي من شأنها دعم أواصر التعاون الإماراتي الخليجي. وأكدت أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوية، وستبقى كذلك، فهي علاقات أخوية راسخة، حيث تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات دائماً.

وتحدث الدكتور نايف بن علي السنيد عن أبرز المحطات في تاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين تستند إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها. وأكد الدكتور نايف أن القيادة في كلا البلدين لديها من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها لمواجهة التحديات بتنسيق عالي المستوى.

من جانبه، أكد محمد الحمادي أن احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي يؤكد قوة الروابط المشتركة التي تنطلق من ثوابت وحدة الهدف والمصير، وقوة الشراكة والتلاحم بين البلدين، قيادةً وشعباً. ولفت الحمادي إلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية عامة، والخليجية خاصة، وما تجلى فيها من وحدة مواقف وعمل تعاوني بين البلدين في مواجهة كل التهديدات والمخاطر، تظهر بشكل جلي قوة وعمق العلاقات بين الإمارات والسعودية، ومشاعر الأخوّة والانتماء العربي والخليجي بين أبناء البلدين. وأشار الحمادي إلى أن الإمارات والسعودية تمتلكان رؤية واضحة للواقع وقدرة على استشراف المستقبل.

ومن أبرز أشكال التعاون التي تحدث عنها الحمادي، المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي الذي يعد نموذجاً فريداً واستثنائياً للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة. وخلال الندوة ألقت الطالبة ريمان شمس الدين قصيدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حازت إعجاب الحضور.