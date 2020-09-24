مركز الفنون يطلق «إيقاعات على السطح» 25 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)- يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لإطلاق الموسم التاسع من الأمسيات الشعرية المفتوحة الأطول في الشرق الأوسط «إيقاعات على السطح»، وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر الجاري. وستبث الأمسيات الشعرية الشهرية، برعاية رسمية من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، عبر الصفحة الرسمية لمركز الفنون في جامعة أبوظبي على موقع «فيسبوك»، وفق ما جاء في بيان صحفي صدر أمس، وأشار إلى أن الأمسيات «حققت تفاعلًا مذهلاً من الجماهير في جميع أنحاء العالم، منذ الإعلان عن تنظيمها افتراضياً في شهر مارس الماضي، وذلك استجابةً للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، لتحقق العروض الثلاثة التي تم تنظيمها افتراضياً أكثر من 140.000 مشاهدة».

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الشاعر دوريان بول روجرز، مؤسس الفعالية: «جاء تنظيم أمسيات (إيقاعات على السطح) كإضافة قيمة إلى الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لمواصلة ريادتها في المجال الثقافي والفني، حتى في ظل تفشي وباء (كوفيد-19)». ينعم سكان أبوظبي بالأمان، نتيجة حرص الإمارة المستمر على اتخاذ خطوات استباقية تواكب أفضل الممارسات العالمية، لضمان صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي إطار حرصها أيضاً على سلامة الزوار، اتخذت جامعة نيويورك أبوظبي خطوة استباقية لإلغاء جميع الفعاليات داخل الحرم الجامعي، وتنظيمها افتراضياً طوال فصل الخريف».

وأشار المركز إلى أن سلسلة «إيقاعات على السطح»، تسعى منذ إطلاقها في عام 2012، إلى توفير منصة لمجتمع الطلاب والجمهور والفنانين لاستخدام الكلمات والشعر وموسيقا الهيب هوب للتعبير والتواصل.

ويتضمن برنامج الموسم التاسع الذي سيعقد من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2020، سلسلة من الفعاليات منها: افتتاح الموسم، ليلة مفتوحة عن بعد - الجمعة، 25 سبتمبر. مسابقة «سلام» افتراضية، وليلة مفتوحة - الجمعة 23 أكتوبر، ليلة مفتوحة عن بعد - الجمعة، 20 نوفمبر، مسابقة شعرية وليلة مفتوحة عن بعد - الجمعة، 11 ديسمبر، ليلة مفتوحة - الجمعة، 22 يناير، مسابقة «سلام» افتراضية وليلة مفتوحة - الجمعة، 26 فبراير، عرض الذكرى السنوية التاسعة/ أمسية مفتوحة عن بعد - الجمعة، 26 مارس، أمسية مفتوحة عن بعد - الجمعة، 30 أبريل، مسابقة «جراند سلام» وختام الموسم - الجمعة، 28 مايو.