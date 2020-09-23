معرض «لا مكان أقل من الآن» في «الطبق الطائر»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2020، معرض «لا مكان أقل من الآن 3» للفنانين ليندسي سيرس وكيث سارجنت، في الفترة ما بين 26 سبتمبر و26 ديسمبر 2020، في مبنى الطبق الطائر في الشارقة.

ويتناول المعرض الإرث القاتم، الذي خلفه الاستعمار البريطاني، ورحلة ليندسي سيرس في التاريخ بحثاً عن الحقيقة، وهو عبارة عن عمل تركيبي متعدد الوسائط مقدم على شكل سلسلة أو حلقات متتابعة، حيث تم عرضه مرتين سابقاً في كل من لندن وتاسمانيا.

وتستخدم سيرس وسارجنت في هذا العمل العناصر المعمارية لمبنى الطبق الطائر، بالاعتماد على تقرير نشرته أسبوعية «غلف ميرور» عام 1978، حول طبق طائر يحلّق في سماء دبي، وتروي قصة هبوط سائح فضائي، وافتتانه بالقوى التي تدفع البشر للتحرك استجابة لنبضة، أو إيقاع، محاولاً استيعاب الحياة على الأرض، عبر الاستعانة بعلم الهندسة والإيماءات والحركات.

ويطرح العمل على المتلقي سؤالاً، حول قدرته على إيجاد طريقة يتجاوز بها اللغة إلى فكرة عميقة ودقيقة، تسمو على التنميط الثقافي والبيولوجي، وتعيد ترتيب الزمن بشكل غير خطي، بحيث يصبح الحاضر راسخاً ومستقلاً عما يحدده الماضي والمستقبل، وقد أسست الفنانة عملها هذا من الناحية النظرية على فلسفة الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون حول الذاكرة، معتمدة على أفكاره حول «الحدس كممارسة»، لتصوير الأفلام بأسلوب محدد مكوّن من فرضيات برغسون الثلاث الأساسية، حول طرح الأسئلة الإبداعية الصحيحة، وإعادة التمثيل والاستحضار الهادفين، إلى كشف العلاقة النوعية بين الأشياء. وليندسي سيرس مصورة ومخرجة، وقد نالت عن أعمالها العديد من الجوائز والمنح، أما كيث سارجنت فهو فنان ومخرج ومصمم غرافيك، شاركت أعماله في العديد من المعارض الدولية.