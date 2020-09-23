«الثقافة والسياحة» تفتح باب التسجيل في «الإقامة الفنية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية لموسم 2021، التي تقام في مقر المجمّع الثقافي بأبوظبي، وتقبل طلبات التقدم للالتحاق بالبرنامج لغاية 15 نوفمبر القادم.

ومن خلال برنامجه، الذي يشمل الإقامة الفنية لمدة ستة أشهر، يدعو المجمّع الثقافي الفنانين المحترفين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة للتقدم إلى البرنامج، الذي يمثل منصة لصقل مهارات الفنانين المحترفين، وتعزيز قدراتهم الفنية، من خلال توفير استوديو وموارد فنية متخصصة لتدريبهم، كما يُمكّن البرنامج الفنانين من إنتاج وعرض الأعمال الفنية داخل المجمّع الثقافي، وهي فرصة ثمينة لتعزيز حضورهم في المشهد الفني المحلي والعالمي.

وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: «يجسد برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية 2021، التزام المجمّع بدعم الفنانين، وتعزيز الكفاءات والإبداعات الفنية للنهوض بالمشهد الفني في إمارة أبوظبي». وأضافت: «يعد المجمّع الثقافي صرحاً حضارياً وثقافياً وفنياً في قلب العاصمة أبوظبي، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز المشهد الفني، كونه ملاذاً للفنانين ومنهلاً للعلم والفنون والإبداع، وهذا ينسجم مع رؤية المجمّع ورسالته التي تأسس عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي».

يُشار إلى أنه سيتم اختيار الفنانين اعتماداً على لجنة مختصة، تقوم باختيار عشرة فنانين من بين المتقدمين، للالتحاق ببرنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية، لتبدأ بعدها الإقامة الفنية، إما خلال الفترة الأولى من 25 يناير 2021 إلى 20 يونيو 2021، أو الفترة الثانية من 25 يونيو 2021 إلى 20 يناير 2022.