الإمارات.. قوّةُ بناء ونَماء

ترجمة: عبدالرحيم نور الدين

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ يوم السبت فاتح أغسطس، أول دولة عربية تمتلك الطاقة النووية السلمية، بعد تشغيل المفاعل رقم 1 في محطة براكة للطاقة في شمال غرب البلاد، وفي الوقت المحدد، ستنتج دولة الإمارات ربع احتياجاتها من الكهرباء بفضل مفاعلاتها الأربعة (بإجمالي 5600 ميجاوات)، التي بناها ائتلاف يضم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية، باستثمار بقيمة 24.4 مليار دولار، سيسمح لأحد أهم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء على المستوى المحلي.

مشاريع طموحة

ويؤكد دخول دولة الإمارات إلى النادي الدولي المكون من ثلاثين بلداً تمتلك الطاقة النووية المدنية، التزامها بتنويع وتوسيع مصادر الطاقة، وتوسيع مساهمة مصادر الطاقة الخالية من الكربون ضمن مصادر الطاقة المحلية، وخاصة أن استخدام المركبات الكبيرة وتكييف الهواء في المنازل، يعتبران عادة بين الباعثين الأوائل لثاني أكسيد الكربون على صعيد كوكبنا. وتأتي الطاقة النووية لتتمم المشاريع الطموحة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى، التي استثمرت فيها الإمارات أيضاً بشكل باهر، وحققت فيها مكاسب كبيرة.

ولعل أحدث تجسيد لذلك: البناء المرتقب، من قبل «كهرباء فرنسا» (EDF) وشريكتها الصينية Jinko Power، لأقوى محطة للطاقة الكهروضوئية في العالم (2000 ميجاوات)، بالقرب من العاصمة أبوظبي، وبذلك تضاف هذه الإنجازات في مجال الاستخدام العلمي السلمي للذرة إلى القطاعات الأخرى، لتصبح الإمارات بذلك لاعباً مهماً في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، أن بدء تشغيل المحطة: «يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق مسبار الأمل» من محطة في اليابان في 19 يوليو، في أول مهمة فضائية عربية إلى كوكب المريخ.

عنوان صعود علمي

وكل هذه الإنجازات تعتبر عنوان صعود علمي وقوة اقتصادية، لأن استغلال المفاعلات لإنتاج الطاقة النووية السلمية يخدم صورة البلد كقوة علمية، ويعزز وضعه الاعتباري في العالم كقوة بناء ونماء وتقدم وسلام. وفي العالم العربي، تتقدم أيضاً قوتان إقليميتان أخريان بعزيمة وإصرار في هذا الاتجاه هما: مصر والمملكة العربية السعودية، ويخطط المصريون للبدء في بناء أربعة مفاعلات روسية من الجيل الثالث في منطقة الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وقد تم تصميم المفاعلات وبناؤها وتمويلها مسبقاً إلى حد كبير من قبل شركة «روساتوم» العملاقة العامة، ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه المفاعلات VVER 1200 في نهاية العقد، مما سيمكن خاصة من إنتاج التيار اللازم لتحلية مياه البحر من أجل تزويد مدينة الإسكندرية بالماء.

ويتوفر السعوديون أيضاً على مشاريع طموحة، أكدها في نهاية عام 2019 وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: خمسة عشر مفاعلاً بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 18000 ميجاوات بحلول عام 2040، من أجل تفادي الآثار البيئية لحرق المزيد من الوقود والغاز في محطات توليد الكهرباء، وفي غمار المنافسة للاستفادة من استثمارات هذه المشاريع الضخمة، افتتحت «كهرباء فرنسا» مكتباً في الرياض.

الطابع السلمي للبرنامج

وقد أكد القادة الإماراتيون على الطابع السلمي لبرنامجهم، كما أنه يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة، على المستويين الوطني والإقليمي، وقد أكد حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، في فبراير أن «دولة الإمارات تبقى ملتزمة بأعلى معايير الأمن النووي، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والتعاون الراسخ والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الوطنيين والدوليين»، وقد استضافت الدولة خلال السنوات العشر الماضية، أكثر من أربعين مهمة دولية وزيارات تفتيش، سواء الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية «AIEA»، أو بالصناعيين المنتمين إلى الرابطة العالمية للمشغلين النوويين «WANO».

المصدر:

تحرير جان ميشيل بوزا. جريدة لوموند (بتصرف)