فتح باب التسجيل لـ«طيران الإمارات للكتابة»

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن فتح باب التسجيل في مسابقة الكتابة 2021 للذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم. وعرفت المسابقة في السابق بجائزة مونتيغرابا للكتابة، وأطلقت 9 كتاب عالميين خلال سبع سنوات فقط، ومهدت الجائزة لنشر 24 كتاباً.

ودعت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، الكُتاب في منطقتنا ممن لم يسبق لهم النشر إلى المشاركة في هذه المسابقة لتسليط الضوء على أعمالهم، وخاصة أن هذه الجائزة تعد من أهم المنصات التي تقدم الكتاب الطموحين، مشيرة إلى أن مهرجان طيران الإمارات للآداب مَهد من خلال الجائزة طريق النجاح في مجال النشر للعديد من الكتّاب المعروفين.

وأشارت إلى أنه يحق للمقيمين في دولة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ممن تتجاوز أعمارهم 21 سنة، المشاركة في المسابقة شريطة أن يكون المشاركون ممن لم يسبق لهم نشر أي رواية من قبل، وترك للمشاركين في تقديم الأعمال الروائية حرية اختيار الموضوع على أن يكون نوع العمل روائياً خيالياً.

يذكر أنه سيتم تقييم المشاركات -التي يجب أن تسلم بحلول 19 ديسمبر 2020- من قبل الوكيل الأدبي العالمي لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه «LBA» وهو الوكيل الأدبي للعديد من الفائزين بالمسابقة، إضافة إلى مجموعة من الروائيين ذوي الأعمال الأكثر مبيعاً على مستوى العالم.