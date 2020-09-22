«الشارقة للآثار» تنظم فعالية افتراضية

نظمت هيئة الشارقة للآثار مساء اليوم محاضرة «عن بُعد» تحت عنوان «علم الآثار وأهميته بين النظري والتطبيق» بحضور أكثر من 150 من المُهتمين في مجال ترميم المباني والآثار.

وتأتي هذه المحاضرة -التي قدمها الباحث الدكتور أحمد حفني البدوي- في إطار حرص الهيئة على نشر ثقافة الوعي الأثري بين فئات المجتمع عامة، وفتح المجال للمختصين من ذوي الخبرة في العمل الأثري.

واستعرض الدكتور البدوي علم الآثار وأهميته في العمل الأثري وتاريخ نشأة علم الآثار وكذلك وسائل الاستدلال على المواقع الأثرية وتناول أنظمة الحفر المختلفة طبقًا لطبيعة الموقع الأثري والأدوات المستخدمة ودورها في الحفر إلى جانب تقنيات توثيق وتسجيل القطع الأثرية وطريقة حفظها.