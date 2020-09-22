نورة الكعبي تناقش مع مديرة «اليونسكو» مستجدات مشاريع الإمارات في الموصل

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اجتماعاً عن بُعد مع أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لمناقشة مستجدات مشروع إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، والجهود المبذولة في ترميم كنيستي الساعة والطاهرة.

وأكدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع اليونسكو، ودعم أنشطتها ومبادراتها وبرامجها لمصلحة شعوب العالم بما يعزز قيم المحبة والسلام والتسامح، مشيرة إلى أن مشاريع دولة الإمارات في الموصل هدفها تمكين المجتمع الموصلي بمختلف مكوناته الدينية والقومية، ومساعدتهم على الازدهار.

وناقشت نورة الكعبي مع المديرة العامة لليونسكو المسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار جامع النوري التي ستطلقها اليونسكو بالنيابة عن اللجنة التوجيهية لإعادة إعمار الجامع النوري خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث ستراعي المسابقة مساهمات سكان الموصل الذين تم التواصل معهم واستشارتهم بشأن الخيارات المتعلقة بإعادة بناء المجمع.

واستعرضت المديرة العامة لليونسكو جهود المنظمة في إعادة إعمار المواقع التعليمية والثقافية والتراثية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، حيث تعمل اليونسكو على تنسيق الجهود مع الجهات الفاعلة للمساعدة في صون الغنى الكامن في الحياة الثقافية والتراث في بيروت، إذ تركز اليونسكو جهودها على جعل التعليم والثقافة يحتلان موقعاً متقدماً خلال مرحلة إعادة الإعمار، وأن تولي الفئات الأشد ضعفاً اهتماماً خاصاً.

وتعد دولة الإمارات سادس الدول المانحة لليونسكو، وتقدم دعماً وتمويلاً لكثير من المشاريع المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم اليونسكو عام 2013، بـ(2.2) مليون دولار أميركي، لدعم المبادرات والمشاريع التعليمية التي استفادت منها أكثر من 70 دولة حول العالم.