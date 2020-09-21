جمعة اللاّمي يطلق مؤسّسته الأدبية

الشارقة (الاتحاد)

يطلق القاص والروائي جمعة اللاّمي «مؤسسة جمعة اللاّمي للآداب والثقافة والفنون»، في الأول من أكتوبر المقبل، من أجل «نشر الثقافة العراقية من منابعها الإنسانية، التي تمتد عميقاً في تاريخ البشرية»، على ما جاء في «بيان التأسيس»، الذي نشره اللاّمي على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً.

وقال اللاّمي: إن هذه المؤسسة الوليدة، ستطلق «جائزة حكمة الشامي للقصة القصيرة» في اليوم الأول من أكتوبر القادم، وسيتمّ منحها لـ«أفضل عمل سردي لكاتب عراقي شاب، يصدر خلال العام»، موضحاً أن: «معايير منح هذه الجائزة، ستؤكد على تفرّد الموهبة، وجدّة الموضوع، وشجاعة الفِكر والشكل»، وكذلك تتماثل مع الاشتراطات الأخلاقية والجمالية التي اعتمدتها المبادرات والتجارب العالمية بهذا الصدد، والتي لم تتشوه بالثقافة الاستهلاكية، وهيمنة المال الثقافي على المشاهد الثقافية العربية.

وأعلن اللاّمي، أن «جائزة حكمة الشامي للقصة القصيرة»، ستجعل الأشهر ما بين أكتوبر 2020، وأكتوبر 2021، فضاءً لتكريم القاص الراحل أنور شاؤول، والقاص والروائي الراحل عبدالمجيد لطفي، والناقد فاضل ثامر، بكونهم أصحاب ريادات ومنجزات مُؤسِّسة في السرديّة العراقية الحديثة.

وقال اللاّمي: «أدعو زميلاتي وزملائي الأدباء العراقيين، للمشاركة في تقديم بحوث وشهادات حول الاختيارات الثقافية والأخلاقية لهذه الأيقونات العراقية الرائدة في مجالاتها المتعددة، ومن جانبي سوف أستقبل بالترحاب والاحترام أيّ رأي يهدف إلى تطوير وتعميق سنة تكريمهم».

وكان اللاّمي -المُقيم بإمارة الشارقة منذ سنة 1980، ذَكَرَ على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ينوي الإعلان عن قيام «مؤسسة جمعة اللاّمي للآداب والثقافة والفنون»، وإطلاق «جائزة حكمة الشامي للقصة القصيرة» في أحد مقاهي مدينة بغداد، إلاّ أن وضعه الصحّي الحرج، وانتشار جائحة كورونا حالا بينه وبين تحقيق رغبته تلك.