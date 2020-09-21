«بانيبال» تأخذ الإبداع العربي إلى الإسبانية

مدريد (الاتحاد)

صدر العدد الثاني من مجلة بانيبال الإسبانية (صيف 2020) وقد تناولت في افتتاحيتها واقع ترجمة الأدب العربي المعاصر إلى الإسبانية، حيث أشار رئيس التحرير، الكاتب العراقي صموئيل شمعون، إلى أن هناك نقصاً واضحاً في ترجمات الأدب العربي الحديث إلى الإسبانية، ما جعل إدارة «بانيبال» أكثر اقتناعاً بمشروع المجلة.

وتتصدر محتوى العدد قصة أطفال للكاتبة الإماراتية حصة المهيري بعنوان «الدينوراف»، (ترجمة كوبادونغا باراتيش). وقصتان للكاتبة مريم الساعدي، الأولى بعنوان «لطيفة راشد، أو الحنان المسكوب على النملات في الشارع»، والثانية بعنوان «بقعة زيت» (ترجمة ماريا لوث كوميندادور).

وجاء العدد حافلاً بالنصوص الإبداعية ومنها؛ مختارات شعرية مترجمة لكل من: الشاعر الفلسطيني سامر أبو هواش، والكويتية سعدية مفرح، واللبناني بسام حجار، وقصص لكل من: المغربية لطيفة البصير، المصرية عزة رشاد، الكويتي محمد الشارخ، والتونسي سفيان رجب، وفصل من رواية الكاتب المصري أحمد عبد اللطيف «إلياس»، وفصل من رواية «سقوط حر» للسورية عبير إسبر، وفصل من رواية السيرة الذاتية «عراقي في باريس» للراوئي صموئيل شمعون.

وفي باب «الشاعر الضيف»، استضافت المجلة الشاعرة والأكاديمية كلارا خانيس التي زودت المجلة بمختارات من قصائد تنشرها للمرة الأولى.