221 مشاركاً في «اتصالات لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

سجلت الدورة الـ12 ‬من ‬جائزة ‬اتصالات ‬لكتاب ‬الطفل، ‬التي ‬ينظمها ‬المجلس ‬الإماراتي ‬لكتب ‬اليافعين، ‬وترعاها ‬شركة «‬اتصالات»‬، ‬أعلى ‬عدد ‬من ‬المشاركات ‬منذ ‬انطلاقها ‬في ‬العام ‬2009، ‬حيث ‬وصل ‬عدد ‬الطلبات ‬إلى ‬221 ‬طلباً ‬من ‬22 ‬دولة ‬عربية ‬وأجنبية، ‬تلقتها ‬من ‬93 ‬ناشراً ‬و174 ‬كاتباً، ‬و158 ‬رسّاماً.

ووصل إجمالي المشاركات المتأهلة إلى 171 ‬مشاركة، ‬وبلغت ‬أعداد ‬المشاركات عن ‬فئة ‬كتاب ‬العام ‬للطفل ‬119 ‬مشاركة، ‬و‬فئة ‬كتاب ‬العام ‬لليافعين ‬40 ‬مشاركة، و‬فئة ‬الكتاب ‬الصامت ‬12 ‬مشاركة، ‬فيما ‬استبعدت ‬إدارة ‬الجائزة ‬50 ‬مشاركة ‬لعدم ‬استيفاء ‬الشروط ‬الخاصة.

وتصدّرت مصر قائمة المشاركات بـ59 ‬مشاركة، ‬فيما ‬حلّت ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬دولة ‬الإمارات ‬بواقع ‬بـ43 ‬مشاركة، ‬وحقق ‬كلّ ‬من ‬الأردن ‬والسعودية ‬ولبنان ‬المركز ‬الثالث ‬بواقع ‬22 ‬مشاركة ‬لكل ‬دولة.

وأشارت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى أن المشاركات التي تلقّتها الجائزة خلال هذا العام، تعكس الحرص الكبير الذي يبديه صنّاع كتاب الطفل على المشاركة، وتفعيل أدوارهم للارتقاء بهذا النوع من الأدب، كما تترجم أيضاً مكانة الجائزة وما حققته ‬في ‬المشهد ‬الثقافي ‬العربي ‬والعالمي.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية:

«إن رعايتنا لهذه الجائزة التي تعدّ واحدة من أبرز الجوائز في مجالها عربياً وعالمياً، ينبع من دورنا المؤسسي والمجتمعي، وحرصنا على الوقوف ودعم مختلف المبادرات التي تحدث أثراً وتغييراً إيجابياً في المجتمع».

ورصدت الجائزة 300 ألف درهم لفئة «كتاب العام للطفل»، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، ويحصل الفائز بفئة «كتاب العام لليافعين»، على جائزة قدرها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، فيما خصصت 100 ألف درهم للفئات التالية: «أفضل نص»، «أفضل رسوم»، «أفضل إخراج»، وفئة «الكتاب الصامت»، فضلاً عن تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، ضمن برنامج «ورشة» التابع للجائزة.