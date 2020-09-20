«دبي للثقافة» تروي تاريخ الإمارات عبر قصة العملات

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ندوة تخصصية عن بُعد تحت عنوان: «تاريخ تطور مراحل تداول العملات في الإمارات»، يقدمها الباحث التاريخي الدكتور معتز محمد عثمان، بإدارة وحوار ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي بدبي، داعيةً الجمهور للمشاركة في هذه الندوة للتعرف إلى قصة تطور العملات الإماراتية، وما تحتويه من معلومات ورموز لها معان ومدلولات عن مراحل تطور الدولة ونهضتها، وذلك من الساعة 8 إلى 9 من مساء يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري عبر برنامج زوم.

وقال ناصر جمعة سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي التابع لـ «دبي للثقافة»: «يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من أهمية العملات بوصفها شواهد تاريخية وثقافية، ومرآة للحضارة تعكس مستوى ثقافة وتطور الدول وترتبط بالتاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي لها، وتهدف »دبي للثقافة« عبرها إلى نشر الوعي بين أفراد مجتمع الإمارات بمختلف جنسياتهم حول مراحل تطور العملات في الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي خصوصاً، وإثراء معارفهم حول الثقافة والتاريخ الإماراتيين وصونهما، وإبقاء الجيل الجديد على تواصل مع تاريخهم العريق وقيمه الأصيلة وإلهامهم للاعتزاز به».

وسوف تستعرض المحاضرة مسيرة وتاريخ تداول العملات في الإمارات ودبي بطريقة شمولية ومرتبة زمنياً طبقاً للمراحل التي مرت بها؛ بدءاً من العصور القديمة، مروراً بالعصر الإسلامي والريال النمساوي، والروبية الهندية والأنواطو، فالروبية الخليجية، وصولاً إلى الدرهم الإماراتي الذي صدر في العام 1973 ليأخذ مكانه الطبيعي في التداول.

يمكن المشاركة في الندوة من خلال الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_gY63aWkQRKaZqqi8yOKHsg



