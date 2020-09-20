ورشة افتراضية عن «المكتبات في السيرة الذاتية» في «الماجد للثقافة»

نظم مركز مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس الماضي، الموافق 17 سبتمبر، ورشة علمية افتراضية عن بعد بعنوان: «المكتبات في السيرة الذاتية»، قدمتها شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية بالمركز، وحضرها عدد كبير من المهتمين بالمكتبات.

تناولت الورشة في البداية محور فن كتابة السيرة الذاتية بشكل عام، وعرَّفت به وبأهم عناصره، ثم تحدثت عن أهم مَنْ كتب سيرته الذاتية على اختلاف أشكال الكتابة وفق اختلاف الخلفيات المعرفية للكُتَّاب، وعدَّدت بعض نماذج السيرة الذاتية كتاب الأيام لطه حسين، وكتاب قنديل أم هاشم ليحيى حقي، وكتاب رحلة جبلية رحلة صعبة لفدوى طوقان، وغيرها. كما تناولت الورشة ما يحتاجه الكاتب لكتابة السيرة الذاتية، كالمعرفة التاريخية والجغرافية للمكان وأهم الشخصيات المحيطة به، واستحضار الصور التي تعينه على الكتابة وتذكُّر مراحل حياته، ثم أفردت الورشة الجزء الأخير منها للحديث عن المكتبات وذِكْرِها في كتب السيرة الذاتية، ومنها كتاب قصة مكتبة للدكتور عبد الله عسيلان، وكتاب مذكرات قاسم الرجب، صاحب مكتبة المثنى ببغداد، وتخللت الورشة مجموعةٌ من التمارين، حيث تفاعل المشاركون عبر كتابة أسطر من سيرتهم الذاتية.

وقالت شيخة المطيري: إن أهمية هذا الموضوع تأتي من باب أهمية تذكير المجتمع المعرفي بأهمية فن السيرة الذاتية وما كتب فيها، وخصوصاً موضوع المكتبات في السيرة الذاتية، والذي لم يُطرح على منصات البحث بشكل واضح، وفي ختام الورشة شكر المشاركون الأستاذة شيخة المطيري على تقديمها الرائع للورشة، وطالبوا أن تطرح في المستقبل مواضيع ذات صلة بالمكتبات والمعلومات، نظراً لأهمية هذا التخصص.



