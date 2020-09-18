المغربي عميروش يستحضر الثقافة الحضرية بمفهومها الشامل.. الخطّ سيد اللوحة ورديف الحقيقة

محمد نجيم (الرباط)

تعتبر تجربة الفنان التشكيلي المغربي بنيونس عميروش واحدة من التجارب الفنية اللافتة لجهة استعراض الثقافة الحضرية بمفهومها الإثنولوجي الشامل، إذ تصور مجموعة لوحاته الأخيرة المكان وأثره في ذاكرة الفنان، وكيف يكون هذا المكان موضوعاً لصياغة لوحة يبث فيها ما انْغَرس في الذات والمخيِّلة تاركاً أثره كخطوط وألوان ورموز، إنها أعمال فنية تتخذ صبغتها التكوينية الموصولة بالفضاءات المدينِيَّة من منطلق التموقع الفيزيقي والرمزي في الفُسَح المعمارية التي تنسج فِعل التنقل والتبادل والتأمل الوجودي، فيما تُجَسِّد الذهنيات والمثاقفات والأنساق القيمِيَّة، وكل ما يعكس الثقافة الحضرية بمفهومها الإثنولوجي الشامل، وفق ما يقوله الفنان بنيونس عن أعماله.

يقول الفنان عميروش: في الحقيقة، اجتمعت لدي العديد من لوحات هذه المجموعة، من خلال أعمال شاركت بها في معارض جماعية ثيماتية مخصوصة لمُدن بعينها، وأخرى ضمن اشتغالي في عدد من الإقامات الفنية التي تمحورت حول علاقة (التصوير والمعمار-Peinture et architecture)‬، ‬وهي ‬العلاقة ‬التي ‬طالما ‬شكلت ‬لدي ‬موضوعاً ‬ذا ‬جاذبية، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬يظل ‬فيه ‬الفن ‬المعماري ‬من ‬أجناس ‬الفنون ‬التشكيلية، ‬ما ‬جعلني ‬باستمرار ‬على ‬مقربة ‬من ‬هواجس ‬وأفكار ‬مهندسين ‬معماريين ‬عالميين ‬وعرب، ‬عبر ‬قراءة ‬كتاباتهم ‬حول ‬مُنْشَآتهم ‬وتصوراتهم (‬غاودي، ‬لوكوربيزييه، ‬غروبيوس، ‬حسن ‬فتحي، ‬رفعة ‬الجادرجي، ‬محمد ‬مكية، ‬زها ‬حديد، ‬عبد‬الواحد ‬الوكيل، ‬جعفر ‬طوقان، ‬رشيد ‬الأندلسي، ‬عبد‬الواحد ‬منتصر ‬وغيرهم)‬. و‬من ‬ثم، ‬جاء ‬استرجاع ‬ذاكرة ‬المدينة ‬لإخضاع ‬ذلك ‬الرباط ‬الرفيع ‬بين ‬الفن ‬والمعمار، ‬ليتخذ ‬التخطيط ‬سطوته ‬في ‬هذه ‬الأعمال، ‬حيث ‬ينبثق ‬السَّطْر (La ligne droite) ‬باعتباره (خط ‬الواجب) الذي ‬يترجم ‬الوجه ‬الوظيفي ‬والمحسوب ‬بعناية ‬في ‬مشاريع ‬المهندس ‬المعماري، ‬إلى ‬جانب ‬المنحني (‬La ligne courbe) ‬بوصفه (‬خط ‬الجمال)‬، ‬ضمن ‬توطين ‬خطي ‬يستعيد ‬ألق ‬(الرَّسيمة- ‬Croquis) ورونق ‬الغرافيك.

ويضيف عميروش: في اتجاه التجاوب والتحاور والتفاعل البصري داخل حلقة الوَصْل بين التعبير والفضاء المَديني، تروم الأعمال السَّيْر نحو تجسيد نظرة ذاتية في استنبات رمزية العَتاقة كسلطة بصرية تعكس قيمة المدينة وحياتها، دون إلغاء وجهها المعماري الحديث، لكن بعيداً عن محاكاة نُظُم التشييد ومظهرية الحواضر في حد ذاتها.

في هذه الأعمال الفنية، يخضع الخط حسب طبيعته المكانية، لمسلّمات الهندسة التقليدية، ولمقتضيات المساحة. ويبدو للوهلة الأولى رديفاً للحقيقة التي هي المعمار. لكننا ونحن نتلمس كيف تقترح علينا اللوحات فكرة العمق، والتي تطورت بتطور المنظور، فإننا نلاحظ أن الخط أصبح قادراً على نقل الحقيقة من مساحة الواقع نحو فسحات المجاز. ولأن غاية الفن هي الجمال، تلتبس الحقيقة، في هذه الأعمال، بالمجاز.