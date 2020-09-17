سلطان العميمي: كلما أصدرت كتاباً تضاعفت مسؤوليتي تجاه النص

الشارقة (الاتحاد)

استضافت هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القراء»، الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لدائرة أبوظبي للثقافة والتراث، في جلسة حوارية (عن بُعد)، أدارتها الإعلامية ندى الشيباني، وتحدث خلالها عن تجاربه في حقول الشعر والرواية، والأدب الشعبي.

وأكد العميمي أن تكثيف الكاتب للقراءة الحقيقية، ورفد رصيده بالمعارف، يجعل من الكتابة أكثر صعوبة، في مختلف ألوان الأدب وصنوف الشعر، لافتاً إلى ازدياد صعوبة الكتابة بالنسبة إليه بعد تأليف ونشر 4 مجموعات قصصية، و20 إصداراً مختلفاً في حقول أدبية وبحثية عدة، ومؤكداً أنه كلما أصدر كتاباً صارت الكتابة أصعب وتضاعفت مسؤوليته تجاه النص.

وقال العميمي إن «القراءة وقود مهم لاستمرار الكاتب في إنتاجه، كونها تساعده في صقل أفكاره أكثر، وتحميه في الوقت ذاته من الوقوع في التكرار، أو السقوط في فخ التماثل مع الكتابات والمؤلفات الأخرى، مما يفقد العمل الأدبي قيمته».

ونصح العميمي الكُتّاب المبتدئين بضرورة التنويع في القراءات، وعدم الاعتماد على قراءة لون واحد من أطياف الأدب والعلوم، مشدداً على أهمية الاطلاع على الجغرافيا، والتاريخ، والطب، والجيولوجيا، والهندسة، حتى يتمكن الكاتب من خلق عوالم متكاملة في كتاباته، وخلق شخوص حقيقيين قادرين على التعبير عن أفكاره الروائية.

وحول خوضه في مجال الشعر، لفت إلى أن شغفه جاء من خلال اهتمامه بالتجربة الشعرية الإماراتية، والهوية الوطنية، إلى جانب جغرافيا وتاريخ المنطقة، فضلاً عن اللهجة الإماراتية المحكية، والتحولات التي طرأت عليها، من خلال الشعر، والنثر، والسرد القصصي، والحكايات الشعبية.

وشدد العميمي الذي يعمل حالياً على تأليف معجم يتناول اللهجة الإماراتية، على الحاجة إلى جهود أكاديمية، تبحث وتتناول كل ما هو مرتبط ومتعلق بالتاريخ الإماراتي، لافتاً إلى احتواء معجمه على العديد من المفردات التي لم تعد تستخدم نتيجة للعديد من الظروف والمتغيرات.

ونصح العميمي جمهور القرّاء بتكوين ذائقتهم المعرفية بمعزل عن ذائقة الآخرين، ومحاولة خوض العديد من التجارب القرائية، لافتاً إلى أن تقليد الآخرين في الذهاب إلى الكتب الأكثر مبيعاً يفرض على القارئ ذائقة غريبة عنه.