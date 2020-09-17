«المتحف الرقمي» يستذكر حسن شريف

الفجيرة (الاتحاد)

ينظم المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء الأحد 20 سبتمبر الجاري، ندوة ثقافية افتراضية بعنوان «حسن شريف في ذاكرة الفن»، وذلك إحياءً للذكرى الرابعة لرحيل الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف. ويشارك في الندوة، التي ستقام عبر منصة زووم، في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، الأديب عادل خزام، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، والفنان خليل عبدالواحد، وتدير الندوة الإعلامية رشا المالح.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنان حسن شريف هو احتفاء بالتجربة الفنية الإماراتية المعاصرة، والتي يعد شريف مؤسسها ورائدها»، مؤكداً حرص متحف الفن الإماراتي على الاحتفاء برواد الفنون التشكيلية في الدولة، الذين قدموا أعمالاً فنية لا تزال ملهمة للأجيال المتلاحقة من الفنانين التشكيليين.