«الحياة الخفية»: عالم المرأة بين الحلم والواقع

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في جلسة حوار افتراضية، نظمها أول أمس، صالون «الملتقى الأدبي»، جرت مناقشة رواية «الحياة الخفية لإيوريديس غوزماو»، بحضور الكاتبة البرازيلية مارتا باتاليا، والمترجمة د. صفاء جبران، ورنا إدريس عن دار «الآداب»، وأدارت الجلسة أسماء صديق المطوع، مؤسسة الملتقى، فرحبت بالضيوف منوهة بإخلاص الكاتبة للنساء، وقد أبدعت روايتها في دراما اجتماعية ممتعة.

دار النقاش حول واقع المرأة والأسرة والأوضاع الاجتماعية في أربعينيات القرن الماضي في البرازيل، حيث تبرز الفوارق كبيرة بين وضع الرجل وسيطرته في البيت والعمل، في مقابل الحرمان الذي تعاني منه المرأة، واختصار حياتها بأنها «ربة منزل»، ولفتت الكاتبة إلى أن السينما اقتبست موضوع الرواية، وكان للمخرج رؤيته وتجربته المختلفة. بطلة الرواية إيوريديس لديها أحلام كثيرة، إلا أن زوجها لم يسمح لها بنشر كتاب عن خبرتها في فن الطبخ، كما لم يسمح لها بتصميم الأزياء والخياطة في البيت إلا لوقت محدود، ولكنها تقرر في الختام أن تلجأ إلى الكتابة، لتترك شهادة احتجاج قوية على الظلم الذي عانته، وبما أن الكاتبة تعيش في كاليفورنيا، لفتت إلى الاختلاف بين واقع المرأة في كل من البرازيل والولايات المتحدة، موضحة أن تجربة المرأة تختلف حسب الثقافة والوضع الاجتماعي، وكفاح المرأة بالنتيجة يسير في مستويات عدة، ففي البرازيل تكافح من أجل أطفالها، بينما تكافح المرأة في الولايات المتحدة من أجل المساواة في العمل والأجر على سبيل المثال. وتناول النقاش موضوع الترجمة، فأوضحت د. صفاء جبران، أن الترجمة تشكل جسراً بين الكاتب والثقافات الأخرى، وأكدت على صعوبة الترجمة من البرتغالية إلى العربية، وهي ترى أن لكل لغة خصائصها، وأحياناً يجد المترجم صعوبة في نقل المعاني، ولذلك اضطرت لإيضاح بعض الكلمات بالهوامش، وقد أشادت بأسلوب الكاتبة ولغتها السلسة المعبرة، مؤكدة أنها حاولت أن تترجم روح النص، لأنها تعيش في البرازيل وتعرف البيئة ومفرداتها حتى في أطباق المائدة وأنواع الأزهار.

وسألت الكاتبة عن واقع المرأة في دولة الإمارات، فأجابتها أسماء المطوع بأن المساواة قائمة بين الرجل والمرأة هنا في كل شيء، كما تحدثت د. رفيعة غباش، مشيرة إلى متحف المرأة في دبي، موضحة للكاتبة أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة متميزة في مؤسسات الدولة والمجتمع، وتساهم في بناء الدولة الحديثة.