12 ألف كتاب في مكتبة «الشارقة للوثائق»

الشارقة (الاتحاد)

انبثاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤمن بأهمية الكتاب في تكوين شعوب وحضارات منفتحة على العالم، عملت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف منذ تأسيسها في عام 2010 على إطلاق مكتبتها المتخصصة في مجال التاريخ واهتمامات الأرشيف، حتى أصبحت زاخرة بمجموعة كبيرة من الإصدارات المتميزة والمتفردة من كتب، وأرشيفات دولية، ومراجع، ودوريات متخصصة في مجال التاريخ.

وتتيح المكتبة لروادها الوصول إلى أكثر من 12 ألف كتاب إلى جانب مجموعة قيمة من الإصدارات الإلكترونية، من خلال موقعها على الإنترنت.

ودعت نهى الملا، رئيس قسم المعرفة في الهيئة، أفراد المجتمع إلى جعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية، والاستفادة من الإصدارات المتميزة والمتفردة الموجودة لدى الهيئة.