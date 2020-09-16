قيامة المدن

ما وقع ببيروت، لم يحصل للمرة الأولى في التاريخ، لأن قيامة مدن عديدة قامت من قبل، مدن احترقت ودكت بالنار وبالقنابل، ويكون الوقع أعنف لما تكون المدينة آمنة، وسكانها آمنين مطمئنين يمارسون حياتهم العادية، لا طبول حرب تدق ولا صافرات إنذار تنبههم للخطر للاحتماء أو الفرار، بل تدمَّر المدينة على رؤوسهم على حين غفلة، فتقوم قيامة البشر القاطنين بهذه المدن، فيموتون احتراقاً أو تحت الأنقاض، أو يصابون في أجسادهم وأرواحهم.

وهذا الخراب الفادح عبر التاريخ، يستعيده الناجون، كل بطريقته، والفنانون أيضاً يستعيدون ما حدث سواء كانوا من الناجين أو من الذين يدينون الخراب أينما كان.

وقد عبّر كاندنسكي عن إدانته للخراب وتدمير المدن وقتل الأرواح الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى في رسالة كتبها إلى صديقه الفنان فرانز مارك، ومما جاء فيها: «يمكن للاحتمالات المُرعبة أن تتطوّر بلا نهاية وقد تؤدي إلى نتائج قذرة ومديدة ستسحب ذيولها النتنة على الكرة الأرضية بكاملها وإلى جبال من الجثث».

تاريخ مثقل بالقصص

وما جاء في رسالة كاندنسكي تحقق في الواقع، والتاريخ مثقل بقصص المدن التي عاشت قيامتها، كهيروشيما وناكازاكي باليابان، ولاغيرنيكا بإسبانيا، وروما نيرون، وغيرها من المدن التي دُمرت على رؤوس أهلها، لتصبح أطلالاً وقبوراً لساكنيها، ووصمة عار على جبين من تسببوا في خرابها، وانضافت الآن بيروت مدينة الفن والجمال والرقي إلى اللائحة.

الذهول والصدمة

والفن دائماً من الوسائل التعبيرية التي تدين وتشجب وتخلد ذلك الخراب حتى لا يُنسى، ولكن القبض على لحظات تدمير المدن في الفن التشكيلي، يخالف باقي الظروف التي يقوم فيها الفنان التشكيلي باختيار موضوع عمله، لأن الذهول والصدمة التي يتشاركها الفنان مع باقي من يشهد على الدمار وخراب المدن، هو ما يجعله يترجم الحدث إلى عمل فني. وحسب الباحث المغربي فريد الزاهي: «فإن العين حين تقف أمام ما يكون قد انهدّ ودمّر بعد أن تعالى واستقام فإنها لا تبصر. إنها تغدو أذناً سارحة في المدى تلتقط شظايا الانفجار. العين تكف عن الإبصار لتغدو كفيفة، مكتفية بأن تسجل في ذهول تام وبالكثير من اللاوعي ما يقع أمامها. إنها تغدو شاهدة على ما جرى وما يجري. بيد أن شهادتها تلك لا تتشكل من صور متحركة وإنما من لقطات تكاد تشبه الأفلام السينمائية الأولى في تعثر نبضها الحركي»!

متحف ‬للسلام

ولذلك نلاحظ تميز وخلود الأعمال الفنية التي تؤرخ لهذه المآسي ولفداحتها الدموية التي لا تمحى أبداً، وسنمثل على ذلك بعدة أعمال فنية استوحاها الفنانون الذين أنجزوها من مدن عاشت قيامتها ومن هذه المدن مدينتا هيروشيما وناغازاكي اليابانيتان اللتان قصفتهما الولايات المتحدة بقنبلتين ذريتين في نهاية الحرب‏‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬في ‬أغسطس ‬1945، ‬وقتلت ‬القنبلتان ‬140 ‬ألف ‬شخص ‬في ‬هيروشيما ‬و80 ‬ألف ‬شخص ‬في ‬ناغازاكي، ‬وتسببتا ‬في ‬دمار ‬غير ‬مسبوق، ‬ويعد ‬من ‬أكثر ‬كوارث ‬العصور ‬الحديثة ‬مأساوية‬. ‬والأعمال ‬الفنية ‬التي ‬أرخت ‬لفداحة ‬ما ‬حدث ‬للمدينتين ‬تُعرض ‬حالياً ‬بمتحف ‬هيروشيما ‬التذكاري ‬للسلام ‬الذي ‬يلخص ‬اللحظة ‬الأكثر ‬كارثية ‬في ‬التاريخ ‬البشري ‬من ‬خلال ‬محتوياته. ‬ومن ‬بين ‬ما ‬يعرضه ‬المتحف، ‬آثار ‬القنبلة ‬الذرية ‬من ‬خلال ‬الصور ‬الأصلية ‬والأعمال ‬الفنية ‬التي ‬تعبر ‬عن ‬الفاجعة، ‬والكثير ‬من ‬الفنانين ‬اليابانيين ‬الذين ‬نجوا ‬من ‬الموت ‬قبضوا ‬على ‬اللحظة ‬كجمرة ‬حارقة ‬وضمنوها ‬أعمالهم ‬الفنية ‬لتبقى ‬شاهدة ‬على ‬بشاعة ‬ما ‬حدث ‬ومنهم ‬من ‬كانوا ‬أطفالاً، ‬ولكن ‬ذاكراتهم ‬خزنت ‬اللحظة ‬وضمّنوها ‬أعمالهم ‬الفنية ‬بعد ‬ذلك.

الأمل والمستقبل الأفضل

وأيضاً ثمة ‬فنانون ‬تشكيليون آخرون ‬من ‬كل ‬بقاع ‬العالم ‬أدانوا ‬ما ‬حدث ‬وترجموه ‬إلى أعمال ‬فنية، ‬لأن ‬الفن ‬يدينه ‬‬دائماً ويشجبه، ‬وقد ‬أكد ‬ذلك ‬الفنان ‬التشكيلي ‬الألماني ‬أنسيلم ‬كوفر (‬1945) ‬بقوله: «يجب ‬أن ‬يجعل ‬الفن ‬من ‬الممكن ‬النظر ‬إلى ‬ما ‬وراء ‬الأشياء، ‬وأن ‬يكون ‬المرئي ‬دعماً ‬لغير ‬المرئي، و‬لهذا ‬السبب ‬يجب ‬أن ‬نستمر ‬في ‬الرسم‬، ‬بعد ‬الهمجية ‬والرعب ‬و‬الكوارث، ‬لن ‬ينهار ‬العالم ‬ما ‬دام ‬هناك ‬رسامون ‬وشعراء ‬يعملون»‬.

أما الفنان التشكيلي ميشيل مكاريوس (1948-2009) فله هو أيضاً رؤية مفتوحة على الأمل والمستقبل الأفضل رغم مرارة الذكرى التي يخلفها تدمير المدن على رؤوس أهلها: «مثل المرآة، تعكس الأنقاض صورة أولئك الذين ينظرون إليها: بين ذكرى ما كان والأمل في ما سيكون».

«لاغيرنيكا» بيكاسو

ولذلك فإن بيكاسو لما رسم لوحة «لاغيرنيكا» وهي لوحة جدارية رسمها سنة 1937، فقد كان يشجب ويدين ما تعرضت له قرية لاغيرنيكا شمال إسبانيا من تدمير بالقنابل من طرف القوات التابعة لفرانكو بدعم من النازيين، حيث تم إلقاء خمسين طناً من القنابل على القرية الآهلة بالسكان، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى، وإدانته تلخصت في تضمينه لوحته بشاعة الحرب وقسوة الدمار الذي خلفته، وقتلها الأبرياء، وما يمكن تسجيله من خلال تلقي اللوحة أن بيكاسو ركز على الضحايا وعلى تعابيرهم المفجعة، لأنهم، هم من يريد إظهار مأساتهم، ولذلك فإن فكرتها الرئيسة تتمحور حول ما يخلفه تدمير القرى والمدن على رؤوس أهلها من مآسٍ وفواجع، وفي الوقت نفسه تفتح أيضاً نوافذ الأمل على غد أفضل.

حريق روما

ولو توغّلنا‎ ‬عبر ‬التاريخ ‬وصولاً ‬إلى ‬العصر ‬الروماني، ‬نجد ‬أن ‬تدمير ‬المدن ‬ليس ‬أيضاً حديث ‬العهد، ‬وإنما ‬هو ‬دائماً ‬موجود، ‬ما ‬دام ‬هناك ‬طغاة، ‬واحتراق ‬روما ‬سنة ‬64م ‬دليل ‬على ‬ذلك، ‬في ‬عهد ‬الإمبراطور ‬الروماني ‬نيرون، ‬الذي ‬اتفق ‬أغلب ‬المؤرخين ‬على ‬إدانته ‬بكونه ‬وراء ‬إحراق ‬روما، ‬وأنه ‬تعمد ‬فعل ‬ذلك، ‬لأسباب ‬مختلفة، ‬فمنهم ‬من ‬اتهمه ‬بإحراقها ‬من ‬أجل ‬حرق ‬المسيحيين، ‬وآخرون ‬أعادوا ‬ذلك ‬إلى ‬رغبته ‬في ‬إعادة ‬بنائها ‬حسب ‬ذوقه، ‬وقصة ‬أخرى ‬تبرئه ‬من ‬ذلك، ‬ولكن ‬مهما ‬كانت ‬الأسباب، ‬فإن ‬احتراق ‬روما ‬كان ‬قيامة ‬من ‬العصور ‬القديمة ‬وقد استوحاها ‬الكثير ‬من ‬الفنانين ‬في ‬أعمالهم ‬الفنية، ‬وخاصة ‬صعود ‬اللهب ‬في ‬سماء ‬روما ‬على ‬أنغام ‬عزف ‬نيرون ‬للموسيقى ‬ابتهاجاً ‬بالحدث.

قيامة «طائر ‬الفينيق»

ولكن‎ ‬مهما ‬وصلت ‬درجة ‬الخراب، ‬فإن ‬النهوض ‬لا‬بد ‬منه، ‬ولوحة ‬الفنان ‬الفرنسي ‬هوبير ‬روبرت ‬1733 - ‬1808 ‬والتي ‬عنوانها «‬منظر ‬خيالي ‬لمعرض ‬اللوفر ‬الكبير ‬في ‬حالة ‬خراب» ‬التي ‬يصور ‬من ‬خلالها ‬خراب ‬المتحف، ‬لكن ‬في المقابل ‬ظلت ‬الأعمال ‬الفنية ‬سليمة ‬معافاة، ‬يرمز من خلالها ‬لاستدامة ‬الفن ‬والجمال، ‬رغم ‬خراب ‬المتحف، ‬وهذه ‬اللوحة ‬تنطبق ‬على ‬خراب ‬المدن، ‬فرغم ‬الكارثة ‬التي ‬تحل ‬بها ‬وبسكانها، ‬فإنها ‬لا‬بد ‬أن ‬تقوم ‬من ‬رمادها ‬كطائر ‬الفينيق‬، ‬وتعود ‬لها ‬الحياة ‬وتنبعث ‬من ‬جديد، ‬وسيكون ‬الأمر ‬كذلك ‬بالنسبة ‬لبيروت، ‬سيعود ‬الأمل ‬والجمال ‬والفن ‬والرقي ‬إليها ‬وستعود ‬أكثر ‬بهاء ‬وقوة.