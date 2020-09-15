«العويس الثقافية» تنظم ملتقى افتراضياً عن حبيب الصايغ

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الملتقى الافتراضي حبيب الصايغ «سيرة الحداثة والتجديد»، الذي ينطلق اليوم ويستمر غداً الخميس، ويتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية.

وتبدأ الجلسة الأولى للملتقى، بكلمة ترحيبية للدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس الأمناء، يليها عرض الفيلم الوثائقي: حبيب الصايغ «وهج الشعر والحياة»، ثم تبدأ الجلسة الأولى بمشاركة كل من: د. مريم الهاشمي، سامح كعوش، د. محمد عبدالقادر سبيل وسعيد الصقلاوي، ويديرها إبراهيم الهاشمي. ويشارك في جلسة الغد، الخميس، كل من: د. سمر روحي الفيصل، د. خالد عمر بن ققه، د. خليفة ياسين بن عربي، أحمد الشهاوي، يوسف أبو لوز، وتتخللها قراءات شعرية للشاعر محمود نور، وتديرها الإعلامية الدكتورة بروين حبيب، وتقام الفعاليات عبر منصة زووم، وصفحة مؤسسة العويس على الفيسبوك، في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.