«جميل للفنون».. برنامج خريف وشتاء 2021/20

دبي (الاتحاد)- أعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن برنامج حافل ومتنوع لخريف وشتاء 2020 و2021، يقدم خلاله معرضين جديدين، تركيبات فنية في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وتكليف جديد في حديقة الفنان. كما يشتمل البرنامج على أحدث نسخة من حلقات المكتبة وأسبوعين من فعاليات التجمع الشبابي.

المعارض

«هل تتذكرون ما تحرقون؟»

16 ديسمبر 2020 - 24 يوليو 2021

يأتي أول معرض منفرد للفنان هيوا ك في آسيا والشرق الأوسط بمركز جميل للفنون، ليلقي الضوء على أكثر من عشر سنوات من أعمال الفنان الذي استطاع أن يمزج بين خفة الروح وعمق التجربة الشخصية. وفي المعرض، الذي يحمل عنوان «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، أعمال أبدعها الفنان عبر أكثر من عشر سنوات. يذكر أن المعرض يقام بتكليف من فن جميل، في تعاون مع جاليري هيو لاين في دبلن، وجاليري ذا باور بلانت المعاصر في تورنتو.

معرض «زمن الذات»

28 يناير 2020 - 14 أغسطس 2021

لعل في محور معرض «زمن الذات» تبياناً للمدى الذي وصلت إليه الذات في جنوحها، وماهية «الفرد» في عصرنا. ويقام المعرض تحت إشراف شومون باسار ودوغلاس كوبلاند وهانز أولريخ أوبريست، ووضعت دالي آند ليون تصميمه الجرافيكي.

ويقام المعرض بالتعاون مع متحف الفن المعاصر في تورونتو، ويشتمل على أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة بأعمال بصرية في السينما والأزياء والمجسّمات والتجسيم الفني، عبر 13 قسماً. كما ترتبط كلمات وشعارات قيمي المعرض بالأعمال الفنية التي نفذت خصيصاً للمعرض. ويواكب المعرضَ كتاب سيصدر لكل من باسار وكوبلاند وأوبريست، تحت عنوان «الذات الشاطحة» The Extreme Self، وهو تتمة لكتابهما السابق «عصر الزلازل: دليل إلى شطوح الحاضر».

تركيب فني: حديقة الفنان

17 أكتوبر 2020 - مستمر

يعد عمل «الصحراء هي الغابة» من سونوج دي ونامراتا نيوغ، ثالث تكليف فني في حديقة الفنان بمركز جميل للفنون، يطرح سؤالاً يتعلق بالمشهد البيئي في الإمارات. ويستكشف المشروع، الذي يفتتح للجمهور في أكتوبر 2020، التنوع الحيوي في طبيعة دولة الإمارات، والعلاقة المتشابكة بين الإنسان والبيئة، والمحيط الحيوي بشكل عام. وتشتمل الحديقة على باقة من النباتات الأصلية التي يستهلكها الإنسان (من وجهة نظر إثنوغرافية وتاريخية ومعاصرة) أو تستغل في أغراض طبية، أو لأغراض الرعي. ويواكب المعرض برنامج محادثات فنية وقراءات وعروض أداء من الفنانين وآخرين مقيمين في دولة الإمارات.

التجمع 2020

30 أكتوبر - 12 نوفمبر 2020

انطلقت البرامج المجتمعية في مركز جميل للفنون ببرنامج التجمع، وهو برنامج تجريبي تم تصميمه لتمكين الشباب المبدع بعمر 18 وحتى 24 عاماً، عن طريق تحقيق مشاريع جماعية تستجيب لاهتمامات أفراد التجمع وأقرانهم. وعلى مدار أسبوعين، بدايةً من 30 أكتوبر 2020، سَيستحوذ التجمع على مركز جميل للفنون ببرامج عامة تتناول المحور الرئيسي «إعادة تقييم القيمة». واختار أعضاء التجمع التسعة 14 مجموعة فنية وفناناً ليقدموا معاً أعمالاً فنية وفعاليات بالمركز، تتنوع ما بين عروض توضيحية ورسومات ومجسّمات، وصور، وتصاميم صوتية وسينمائية، وعروض أداء، علاوة على برنامج رقمي عبر مدونتهم الإلكترونية.

حديقة جداف ووترفرونت للفنون

30 سبتمبر 2020

لكونراد شوكروس تجربة خلال مسيرته في الهندسة والطوبولوجيا، وكان يتصور تلك التكوينات على أنها أنظمة، معيارية أحياناً، وميكانيكية أحياناً أخرى، يمكن نظرياً تمديدها بلا حدود في الحيز أو الفضاء. ونجد أن محور «التكوين الثالث: ضوء أرقط للشمس»، الذي سيعرض في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، هو الأنماط الطبيعية للهندسة، من شكل رياضي بسيط، ابتكر شوكروس عملاً يقف على ثلاثة حوامل ثلاثية، بارتفاع ستة أمتار فوق مستوى الأرض. وتعطي الهياكل الهندسية انطباعاً بأنها عضوية، تتألف من أشكال متفرعة تشبه السحابة، وتتكون من آلاف الأشكال رباعية السطح، لتصنع مظلة فوق جزء من حديقة الجداف.

ويشهد خريف وشتاء المركز أيضاً عودة «تكوين لحديقة عامة»، العمل الفني الموسيقي الكبير متعدد اللغات من إبداع الفنان والموسيقي حسن خان، ويقدم من خلاله تكويناً فنياً متعدد القنوات السردية المنطوقة.

حلقات المكتبة: مريم وسام الدباغ

16 سبتمبر 2020 - 7 يناير 2021

تقدم مكتبة جميل نسخة جديدة من حلقات المكتبة لموسم الخريف 2020، والمتمثلة بتسجيل صوتي للكاتبة والباحثة مريم وسام الدباغ. ويعنى العمل بطرح محادثات تدور حول مواضيع الانتماء، وكذلك التصوّر حول إعادة النظر في علاقاتنا مع مدننا، عبر روايات شخصية تقوم مريم مِن خلالها باستكشاف تكرار التاريخ لنفسه، في حلقات تعاد فيها البدايات والنهايات الفجائية.

يعرض حالياً

مايكل راكوفيتز

حتى 22 نوفمبر 2020

يعرض هذا المعرض الاستقصائي الكبير أهم أعمال الفنان العراقي الأميركي مايكل راكوفيتز، حيث يقدم فيه ثمانية تركيبات فنية أبدعها خلال العقدين الأخيرين، وتتضمن التركيبات الفنية، والرسم والأفلام، والصوت، والتصوير الفوتوغرافي.



غرف الفنانين

حتى 31 يناير 2021

تقدم هذه النسخة من سلسلة غرف الفنانين، والتي تعرض أعمالاً من مجموعة فن جميل، ثلاثة فنانين مبدعين مؤثرين. وتشهد المعارض الحالية مشاركة لاريسا صنصور بفيلم «في المختبر» (2019) وهو فيلم خيال علمي ناطق باللغة العربية، تدور أحداثه في مدينة بيت لحم التاريخية وقت وقوع كارثة بيئية. ويتأمل الفيلم مفاهيم شاملة، منها الذاكرة والتاريخ والمكان والهوية.

ويستكشف تيسير البطنيجي فكرتي الفقد والذاكرة في عمله «إلى أخي» (2012). كما يقدم المعرض تركيب فيديو وصوت من إبداع لورنس أبوحمدان، أحد الفائزين بجائزة تيرنر عام 2019، أسماه «كل هذا الوقت لم تكن هناك ألغام أرضية» (2017). كما يشتمل برنامج الخريف على تركيب فني بعنوان «متروبوليس» للفنانة لبنى تشودري، ويتكون من 1000 مجسم للعرض في بهو المركز. ويستمر المعرض حتى 9 يناير 2021.

المعارض

16 ديسمبر 2020 - 24 يوليو 2021

«هل تتذكرون ما تحرقون؟» | معرض منفرد للفنان هيوا ك

28 يناير 2020 - 14 أغسطس 2021

معرض «زمن الذات» | إشراف شومون باسار ودوغلاس كوبلاند وهانز أولريخ أوبريست.

تركيبات فنية

ابتداءً من 30 سبتمبر 2020:

«التركيب الثالث: ضوء أرقط للشمس»| كونراد شوكروس

حديقة الفنان

ابتداءً من 30 سبتمبر 2020:

«الصحراء هي الغابة» | سونوج دي ونامراتا نيوغ

«تكوين لحديقة عامة» | حسن خان

حلقات المكتبة

16 سبتمبر 2020 - 7 يناير 2021

مريم وسام الدباغ

التجمع

30 أكتوبر - 12 نوفمبر 2020

يعرض حالياً

حتى 22 نوفمبر 2020: معرض (مايكل راكوفيتز)

حتى 3 يناير 2021: غرف الفنانين (لاريسا صنصور)

حتى 3 يناير 2020: غرف الفنانين (تيسير البطنيجي)

حتى 3 يناير 2021: غرف الفنانين (لورنس أبو حمدان)

حتى 9 يناير 2021: متروبوليس (لبنى تشودري).